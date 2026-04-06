Irán confirmó la muerte de Majid Khademi, jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria

Irán confirmó este lunes la muerte de Majid Khademi, jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria Islámica, en medio de un nuevo golpe contra la cúpula militar del país.
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La información fue divulgada a través de un comunicado oficial de la Guardia Revolucionaria, replicado por medios estatales iraníes, en el que se indicó que Khademi falleció durante un bombardeo. En ese mismo pronunciamiento, las autoridades iraníes responsabilizaron del ataque a Israel y a Estados Unidos.
Poco después, tanto el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, como las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se atribuyeron la operación. Incluso, el Ejército israelí aseguró en Telegram que la muerte de Khademi representa “otro duro golpe” para la estructura de la Guardia Revolucionaria.