Irán denunció ataques contra infraestructuras gasísticas, pese anuncio de Trump sobre suspensión de cinco días

Dos instalaciones de gas y un gasoducto fueron blanco de ataques de Israel y Estados Unidos, aseguraron el martes medios iraníes, horas después de que Donald Trump anunciara haber aplazado su amenaza de golpear infraestructuras energéticas del país. “En el marco de los continuos ataques perpetrados por el enemigo sionista y estadounidense, el edificio de la administración del gas y la estación de regulación de presión de gas de la calle Kaveh, en Isfahán, fueron objeto de ataques”, informó la agencia de noticias Fars. Lea también: Trump suspende ataques a Irán por cinco días tras diálogos “productivos” Estas instalaciones en Isfahán, una ciudad del centro del país, resultaron “parcialmente dañadas”, añadió Fars, que fue el único medio que informó del incidente. La agencia también informó de otro ataque contra un gasoducto de la central eléctrica de Jorramshahr, en el suroeste del país, sin especificar la magnitud de los daños. Irán lanzó el martes una nueva salva de misiles contra Israel, un día después de que el presidente Donald Trump afirmara que Estados Unidos mantiene conversaciones “muy buenas” con Teherán y aplazara los ataques previstos contra infraestructuras energéticas. Medios iraníes afirmaron, sin embargo, el lunes que no hay negociaciones en curso para poner fin a la guerra.

Israel anuncia que tomará el control de una zona de “seguridad” en el sur de Líbano

Por su parte, el ejército israelí tomará el control de una zona de “seguridad” en el sur del Líbano, hasta el río Litani, a más de 20 kilómetros de la frontera, anunció este martes el ministro de Defensa israelí, Israel Katz. Entérese: Video | Impactante: Misil cayó cerca de un periodista en plena transmisión en Líbano Las fuerzas israelíes “maniobran en el interior del territorio libanés para apoderarse de una línea de defensa avanzada”, declaró Katz en un vídeo difundido por su oficina. “Los cinco puentes sobre el Litani que utilizaba Hezbolá para el paso de terroristas y armas han sido volados, y las FDI [fuerzas armadas israelíes] controlarán el resto de los puentes y la zona de seguridad hasta el Litani”, añadió durante una visita a un centro de mando militar en Israel. Según el ministro, cientos de miles de residentes del sur del Líbano que fueron desplazados por la guerra en Oriente Medio este mes “no regresarán al sur del río Litani hasta que se garantice la seguridad de los residentes del norte” de Israel.

Esta acción tiene el objetivo de “eliminar la amenaza que pesa sobre nuestras comunidades” y sigue el “modelo de Rafah y de Beit Hanun”, dos ciudades situadas respectivamente en el sur y el norte de Gaza, el territorio palestino asolado por más de dos años de guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamás. Hezbolá entró en la guerra en Oriente Medio el 2 de marzo para vengar la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei, fallecido en el primer día de los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán. Desde entonces, Israel está llevando a cabo una importante campaña de ataques aéreos y avances terrestres en Líbano, que han dejado más de mil muertos y más de un millón de desplazados.