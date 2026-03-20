Video | Impactante: Misil cayó cerca de un periodista en plena transmisión en Líbano

Ambos fueron alcanzados por esquirlas de la explosión, lo que les causó heridas, y según la cadena rusa, fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica.

Steve Sweeney y su camarógrafo realizaban un reportaje cuando, de repente, sintieron el impacto de un proyectil israelí que cayó muy cerca de la base militar en la que se encontraban.

Gran asombro ha causado un video que circula en redes sociales en el que se observa a un periodista de la cadena rusa RT, que fue sorprendido por un misil cayendo a pocos metros de distancia mientras realizaba una transmisión en el sur de Líbano.

El Ejército de Israel reconoció que bombardeó la zona, aunque aseguró que el ataque realmente iba contra una infraestructura vinculada a la milicia islamista Hezbolá. Sin embargo, Moscú los acusó haber llevado a cabo el ataque “dirigido” contra el equipo de prensa.

“El ataque contra los periodistas fue llevado a cabo de manera deliberada y dirigida”, afirmó la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajárova, en un comunicado, señalando que los periodistas estaban “claramente” identificados y que no había ninguna instalación militar en las cercanías.

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“Consideramos este tipo de actos por parte de Israel y su ejército como una grave violación del derecho internacional”, afirmó, añadiendo que el embajador de Israel en Moscú será convocado “próximamente”.

El mensaje que acompaña el video indica que muestra cuando “un misil israelí impactó cerca de los periodistas de RT”, hiriéndolos a ambos. Zajárova había afirmado anteriormente en Telegram que “en el contexto del asesinato de doscientos periodistas en Gaza, no se puede calificar lo ocurrido hoy como accidental”.

Según Ruptly, una filial de RT, los periodistas se encontraban en el sur del Líbano, donde Israel, en guerra contra el Hezbolá proiraní, lleva a cabo actualmente una amplia operación militar para crear una “zona de amortiguamiento”.

La embajada de Rusia en Líbano condenó el incidente en un comunicado y solicitó “una investigación adecuada”. Por su parte, el ejército israelí afirmó que “no apunta a civiles ni a periodistas” y que pidió la evacuación de la zona donde se encontraba el equipo de RT “con suficiente antelación” antes de realizar sus ataques.

“Atacar a reporteros claramente identificados como prensa constituye una violación del derecho internacional”, reaccionó el Comité para la Protección de los Periodistas en un comunicado. Ciento veintinueve periodistas y trabajadores de prensa fueron asesinados durante el año 2025 en todo el mundo, según el CPJ, que atribuye dos tercios de los casos a Israel, que rechaza estas “acusaciones”.

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