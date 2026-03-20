Video | Impactante: Misil cayó cerca de un periodista en plena transmisión en Líbano

Gran asombro ha causado un video que circula en redes sociales en el que se observa a un periodista de la cadena rusa RT, que fue sorprendido por un misil cayendo a pocos metros de distancia mientras realizaba una transmisión en el sur de Líbano.
Steve Sweeney y su camarógrafo realizaban un reportaje cuando, de repente, sintieron el impacto de un proyectil israelí que cayó muy cerca de la base militar en la que se encontraban.
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Ambos fueron alcanzados por esquirlas de la explosión, lo que les causó heridas, y según la cadena rusa, fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica.