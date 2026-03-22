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Irán desafía ultimátum de Trump y amenaza con cerrar por completo el estrecho de Ormuz

Mientras que Donald Trump dio el sábado un plazo de 48 horas para habilitar el paso en esa zona, Irán escaló el tono contra Estados Unidos.

  • Estrecho de Ormuz, uno de los epicentros de la guerra en Medio Oriente. FOTO: Getty
    Estrecho de Ormuz, uno de los epicentros de la guerra en Medio Oriente. FOTO: Getty
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 2 horas
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A pesar de un ultimátum emitido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Irán señaló estar listo para bloquear por completo el paso por el estrecho de Ormuz en medio de la escalada bélica que se vive en la región de Medio Oriente.

La advertencia fue proferida por el ejército iraní, que señaló no tener planes de reabrir ese importante paso para el comercio global hasta que las plantas eléctricas que en días recientes han venido siendo destruidas no fueran rehabilitadas.

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El pronunciamiento de Irán ocurrió pocas horas después de que el presidente Trump diera un plazo de 48 horas a ese país para permitir el paso por ese punto de gran importancia para la economía global.

“Si Irán no ABRE TOTALMENTE, SIN AMENAZAS, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 HORAS a partir de este preciso momento, Estados Unidos atacará y arrasará sus diversas CENTRALES ELÉCTRICAS, ¡EMPEZANDO POR LA MÁS GRANDE!”, amenazó Trump en un mensaje publicado en la red social Truth Social.

El estrecho de Ormuz, una ruta de navegación crucial por la que solía transitar la quinta parte de los hidrocarburos mundiales, se encuentra prácticamente paralizado por la guerra en Oriente Medio.

El conflicto estalló el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel comenzaron a bombardear Irán, que en represalia ataca intereses estadounidenses en la región y restringe el acceso al estrecho.

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Desde el 1 de marzo de 2026, 24 buques comerciales, incluidos 11 petroleros, han sido atacados o han notificado incidentes en el golfo, el estrecho de Ormuz o el golfo de Omán, según la agencia británica de seguridad marítima UKMTO.

Si se incluyen otros tipos de buques, hay que sumar cuatro ataques reivindicados por la Guardia Revolucionaria iraní pero que no fueron confirmados por las autoridades internacionales.

Desde que comenzó el conflicto, al menos ocho marinos o trabajadores portuarios han muerto en incidentes en la región, según la Organización Marítima Internacional (OMI). Otros cuatro siguen desaparecidos y diez resultaron heridos.

El canal suele registrar unas 120 travesías diarias, según el portal de inteligencia de la industria naviera Lloyd’s List.

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Del 1 al 21 de marzo, los buques de carga de materias primas realizaron solo 124 cruces, según la firma de análisis Kpler, lo que supone una disminución del 95%.

De estos, 75 fueron efectuados por petroleros y buques gaseros, y la mayoría navegaba hacia el este, saliendo del estrecho.

Los analistas de materias primas del banco JPMorgan dijeron en un informe publicado el lunes que la mayor parte del petróleo que pasa por el estrecho se dirige a Asia, principalmente a China.

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