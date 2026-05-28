Autoridades frenan obras levantadas a pocos metros de la carrilera del metro y del río Medellín

Cuatro construcciones que habían sido levantadas, algunas a unos 15 metros del río Medellín y otras en inmediaciones de la línea férrea del metro de Medellín, fueron suspendidas por las autoridades.

Le recomendamos leer: Distrito intervino 16 construcciones ilegales en zona de alto riesgo en la zona Nororiental de Medellín

Estas edificaciones contrariaban los mandatos del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) ni contaban con licencia urbanística, pero lo más grave es que significaban un riesgo para la seguridad, según informó el secretario de Gestión y Control Territorial del Distrito, Juan Manuel Velásquez.

“Durante esta jornada recopilamos datos para la elaboración de 90 informes técnicos por presuntos comportamientos contrarios a la integridad urbanística, una cifra que evidencia la presión constructiva que hoy tienen sectores cercanos a corredores comerciales y estaciones de transporte masivo”, dijo el secretario Vásquez.

Los operativos de control que dieron ese resultado se hicieron en los barrios Belalcázar y Héctor Abad Gómez, en la comuna 5 (Castilla). La intervención fue desarrollada entre la Subsecretaría de Control Urbanístico de la Secretaría de Gestión y Control Territorial, la Inspección Quinta de Convivencia y Paz, la Policía y la Secretaría de Movilidad.

El procedimiento se concentró en un corredor estratégico por su conexión con el Sistema Masivo de Transporte del Valle de Aburrá, cerca de la estación Acevedo del metro, la vía paralela al río y corredores viales del norte de la capital antioqueña, y muy cerca de la Central Ganadera.

Este miércoles, 27 de mayo, la secretaría de Gestión y Control Territorial informó de otro operativo en la comuna de Manrique, en el que intervinieron 16 construcciones en proceso debido a que estaban en zonas de retiro de quebradas y en terreno invadidos del Distrito que fuera de eso ofrecían riesgo geológico. Esto ocurrió en el barrio San José La Cima No. 1.

También le sugerimos ver. ¿La capacidad de control territorial de Medellín se quedó en el siglo pasado?

Entre las 16 edificaciones había algunas que no contaban con los requisitos legales establecidos, debido a las condiciones del terreno y a que, en consecuencia, representa riesgo para la vida de las personas, fuera de que está en contravía del ordenamiento territorial de la ciudad.