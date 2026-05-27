Israel mató al nuevo jefe del brazo armado de Hamás en Gaza, Mohamed Odeh

Israel anunció este miércoles que mató al nuevo jefe del brazo armado de Hamás en Gaza, Mohamed Odeh, tras haber eliminado a su predecesor a mediados de mes, en pleno alto el fuego. Desde el devastador ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, Israel ha atacado sistemáticamente a los dirigentes del grupo, tanto en Gaza como en toda la región.
Odeh es el cuarto jefe de las Brigadas Ezedin al Qasam que Israel afirma haber eliminado desde el inicio de la guerra en Gaza. En un comunicado conjunto, el ejército israelí y la agencia de seguridad interior Shin Bet anunciaron la muerte de Mohamed Odeh, señalando que había sido nombrado jefe de las brigadas tras el asesinato de Ezedine al Hadad el 15 de mayo. Tanto Hamás como su brazo armado confirmaron el deceso, ocurrido en Ciudad de Gaza.