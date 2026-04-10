Bombardeos en Líbano dejan más de 600 niños víctimas, alerta Unicef

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha denunciado este viernes que cerca de 600 niños han muerto o resultado heridos por la ofensiva lanzada el 2 de marzo por Israel contra Líbano, incluidos más de 30 fallecidos y cerca de 150 heridos por la oleada de bombardeos perpetrada el miércoles por las tropas israelíes contra diversos puntos del país, incluido el centro de la capital, Beirut. “La violencia en Líbano sigue teniendo consecuencias devastadoras para la infancia”, ha dicho el organismo, que ha resaltado que recibe informes sobre el rescate de niños ”entre los escombros” tras los últimos bombardeos israelíes, mientras que ”otros siguen desaparecidos o separados de sus familias”. “Muchos están sufriendo traumas tras haber perdido a seres queridos, sus hogares y cualquier sensación de seguridad”, ha agregado. Entérese: Los bombardeos no cesan en Líbano y el Golfo, pese a la tregua anunciada entre EE. UU. e Irán

Así, ha recordado que “más de un millón de personas han sido desplazadas, incluidos unos 390.000 niños y niñas”, muchos de ellos por segunda, tercera o incluso cuarta vez, al tiempo que ha insistido en que “la población civil, incluidos los niños y niñas, debe ser protegida en todo momento”. Lea también: Más de 1.200 menores fueron reclutados en los últimos cinco años en Colombia, alerta Unicef y la ONU “Todas las partes en conflicto deben tomar todas las precauciones posibles para proteger a la población civil y a las infraestructuras civiles, y garantizar un acceso humanitario seguro, sostenido y sin obstáculos”, ha apuntado, antes de reclamar el cese del uso de “armas explosivas con efectos de amplio alcance en zonas densamente pobladas”, dado que ”representa una amenaza mortal para la infancia”.

Por su parte, la organización no gubernamental Save the Children ha lamentado que Líbano atraviesa “una agudización de la crisis” tras la oleada de bombardeos israelíes, con “muchos niños y niñas separados de sus familias y seres queridos”, según ha dicho Yara Hamadeh, responsable sénior de Incidencia, Medios y Campañas de la ONG en el país. En video: Impactante: Misil cayó cerca de un periodista en plena transmisión en Líbano

“En el país se respira una enorme incertidumbre, miedo y angustia. Mucha gente dice que lo ocurrido le recordó a la explosión de Beirut en 2020. Los ataques llegaron sin previo aviso y muy cerca de zonas civiles”, ha señalado. “Todo el mundo en Líbano recordará la hora exacta y los detalles de lo que pasó”. “En cuestión de un minuto, la vida puede cambiar por completo”, ha agregado, antes de señalar que las informaciones apuntan a “más de cien ataques aéreos en menos de diez minutos” Le puede interesar: Ataques de Israel en Líbano dejan más de 200 muertos y ponen en duda tregua con Irán