Expresidente Jair Bolsonaro fue diagnosticado con cáncer de piel

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado la semana pasada por un intento de golpe de Estado, fue diagnosticado de cáncer de piel, anunció este miércoles su médico.
Bolsonaro, de 70 años, tiene un “carcinoma de células escamosas, que no es ni el más benigno ni el más agresivo, es intermedio, pero aun así es un tipo de cáncer de piel que puede tener consecuencias más serias”, dijo a periodistas el doctor Claudio Birolini.
