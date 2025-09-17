x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Expresidente Jair Bolsonaro fue diagnosticado con cáncer de piel

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, recientemente condenado por intento de golpe de Estado, fue diagnosticado con cáncer de piel. Su médico explicó el tipo de carcinoma y los riesgos. ¿Qué significa este diagnóstico para su salud y futuro político?

  • Jair Bolsonaro fue diagnosticado con cáncer de piel, según informó su médico. FOTO: Xinhua
    Jair Bolsonaro fue diagnosticado con cáncer de piel, según informó su médico. FOTO: Xinhua
Agencia AFP
hace 3 horas
bookmark

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado la semana pasada por un intento de golpe de Estado, fue diagnosticado de cáncer de piel, anunció este miércoles su médico.

Bolsonaro, de 70 años, tiene un “carcinoma de células escamosas, que no es ni el más benigno ni el más agresivo, es intermedio, pero aun así es un tipo de cáncer de piel que puede tener consecuencias más serias”, dijo a periodistas el doctor Claudio Birolini.

Le puede interesar: Jair Bolsonaro fue hospitalizado de urgencia: vómitos, hipo y presión baja en plena condena histórica

Poco antes, el expresidente había salido del hospital donde se encontraba ingresado desde el martes en Brasilia tras haberse sentido mal durante su prisión domiciliaria preventiva, constató un fotógrafo de la AFP.

Bolsonaro fue condenado la semana pasada a 27 años de cárcel por haber intentado dar un golpe de Estado contra el presidente Lula. En un boletín, el hospital DF Star dijo que Bolsonaro llegó al centro “deshidratado, con elevación de la frecuencia cardíaca y caída de la presión arterial”.

“Los exámenes evidenciaron persistencia de anemia y alteración de la función renal”. Tras ser tratado con hidratación y tratamiento medicamentoso vía intravenosa, los síntomas mejoraron y el expresidente recibió el alta, indicó posteriormente el hospital.

Seguirá bajo acompañamiento médico, agregó. El diagnóstico de cáncer, sin embargo, tuvo que ver con unas pruebas que se realizó el pasado domingo. “De las siete lesiones analizadas, dos dieron positivo al carcinoma”, indicó Birolini. Las lesiones le fueron extraídas.

Bolsonaro ha acusado en los últimos meses frecuentes malestares, especialmente hipos crónicos y vómitos. Algunos de estos problemas de salud son derivados del ataque con cuchillo en el abdomen que sufrió durante la campaña electoral de 2018.

La corte suprema lo halló la semana pasada culpable de liderar una organización criminal para aferrarse al poder en 2022, tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro no estuvo presente en las últimas sesiones del juicio debido, según sus abogados, a los problemas de salud.

Siga leyendo: Estados Unidos no acepta condena del expresidente Jair Bolsonaro y promete represalias: “Habrá respuesta a esta caza de brujas”

¿Qué tipo de cáncer de piel tiene Jair Bolsonaro?
Se le detectó un carcinoma de células escamosas, un cáncer de piel de nivel intermedio que puede tener complicaciones si no se trata a tiempo.
¿El cáncer de piel de Bolsonaro es grave?
No es el más agresivo, pero puede avanzar y requiere tratamiento continuo. Los médicos seguirán monitoreando su evolución.
¿Cómo impacta la salud de Bolsonaro en su condena judicial?
Aunque sigue bajo prisión domiciliaria, su estado médico podría influir en revisiones judiciales o solicitudes de atención hospitalaria especial.
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida