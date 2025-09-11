La Corte Suprema de Brasil alcanzó mayorías para condenar a Bolsonaro por intento de golpe de Estado contra Lula

La Corte Suprema de Brasil alcanzó el jueves la mayoría de tres votos necesarios para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por planear un golpe de Estado, lo que hace que una larga sentencia de prisión sea casi una certeza.

La jueza Carmen Lucía fue la tercera de cinco jueces que encontraron culpable al líder de extrema derecha de 70 años de conspirar para recuperar el poder después de su derrota en las elecciones de octubre de 2022 ante el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Sin embargo, la condena de Bolsonaro solo será definitiva cuando el quinto y último magistrado, Cristiano Zanin, dé su opinión.

El excapitán del ejército podría enfrentar una sentencia de prisión de más de 40 años si es declarado culpable de los cinco cargos, incluido el de liderar una “organización criminal” para conspirar para derrocar al actual presidente Lula.

La jueza Lucía votó para condenarlo por el cargo de organización criminal, pero aún no había votado sobre los otros cuatro cargos.

Por otro lado, Bolsonaro afirma que es víctima de persecución política.

Su aliado, el presidente estadounidense Donald Trump, calificó el juicio de “caza de brujas” y aplicó aranceles del 50 por ciento a una serie de importaciones brasileñas como represalia.

*Con información de AFP