La Corte Suprema de Brasil alcanzó mayorías para condenar a Bolsonaro por intento de golpe de Estado contra Lula

La mayoría de jueces del alto tribunal votaron en contra del expresidente brasilero, sin embargo, falta el voto de un juez para que la condena sea efectiva.

  A falta del voto de un juez, el expresidente Jair Bolsonaro sería encontrado culpable por el intento de golpe de Estado. Foto: Getty Images
    A falta del voto de un juez, el expresidente Jair Bolsonaro sería encontrado culpable por el intento de golpe de Estado. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 38 minutos
bookmark

La Corte Suprema de Brasil alcanzó el jueves la mayoría de tres votos necesarios para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por planear un golpe de Estado, lo que hace que una larga sentencia de prisión sea casi una certeza.

La jueza Carmen Lucía fue la tercera de cinco jueces que encontraron culpable al líder de extrema derecha de 70 años de conspirar para recuperar el poder después de su derrota en las elecciones de octubre de 2022 ante el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Sin embargo, la condena de Bolsonaro solo será definitiva cuando el quinto y último magistrado, Cristiano Zanin, dé su opinión.

El excapitán del ejército podría enfrentar una sentencia de prisión de más de 40 años si es declarado culpable de los cinco cargos, incluido el de liderar una “organización criminal” para conspirar para derrocar al actual presidente Lula.

La jueza Lucía votó para condenarlo por el cargo de organización criminal, pero aún no había votado sobre los otros cuatro cargos.

Por otro lado, Bolsonaro afirma que es víctima de persecución política.

Su aliado, el presidente estadounidense Donald Trump, calificó el juicio de “caza de brujas” y aplicó aranceles del 50 por ciento a una serie de importaciones brasileñas como represalia.

*Con información de AFP

¿De qué se le acusa a Jair Bolsonaro?

El exmandatario, que gobernó Brasil desde 2019 a 2022, está acusado junto a otros siete excolaboradores, entre ellos exministros y jefes militares, de haber conspirado durante meses para dar un golpe de Estado.

La trama golpista, que habría incluido un plan para asesinar a Lula, no se habría ejecutado por falta de apoyo de la cúpula militar.

Bolsonaro, en arresto domiciliario desde agosto, no participa en las audiencias en el tribunal al alegar problemas de salud.

De polo verde y pantalón negro, el líder ultraderechista se hallaba este jueves junto a su cuñado Eduardo Torres en el patio frente a su casa en Brasilia antes del inicio de la sesión, constató un periodista de la AFP.

Bolsonaro está “muy delicado de salud”, dijo a periodistas su abogado Paulo Cunha Bueno, preguntado sobre la posibilidad de que la defensa pida prisión domiciliar en caso de que el exmandatario sea condenado a la cárcel.

La condena a Bolsonaro se daría a un año de elecciones presidenciales en Brasil

Los brasileños acudirán a las urnas el 4 de octubre de 2026 para elegir a un nuevo presidente.

Mientras Lula, de 79 años, cuenta con presentarse a la reelección, una condena a Bolsonaro precipitaría la carrera en la derecha para sucederle.

Hasta ahora, pese a estar inhabilitado políticamente, el expresidente ha afirmado su intención de volver a presentarse en los comicios.

