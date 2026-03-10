Alimentación y salud mental: por qué lo que comemos influye en cómo nos sentimos

“Somos lo que comemos” se ha convertido en esa frase cliché que en consultorios o conversaciones con amigos aparece frecuentemente para recordar lo importante que es la alimentación para la salud física. Si bien por el hecho de ser un cliché no significa que no sea cierta, si se habla de los efectos de los alimentos en el organismo, la discusión suele reducirse a tener unos kilos de más o de menos y, por ende, a medirse en la apariencia.
Lea: Por qué no debe lavar los huevos antes de guardarlos y otras recomendaciones sobre este superalimento
Sin embargo, en la práctica, ese “somos lo que comemos” no solo aplica en ese sentido, sino que también es crucial comprender que aquello que está en nuestro plato también juega un papel clave en nuestras emociones y sentimientos.
“En las últimas décadas se ha venido profundizando en la relación entre la alimentación y la adecuada nutrición con el funcionamiento del cerebro. Hoy se habla de que los alimentos no solo sirven para nutrir el cuerpo, mantenernos sanos o fuertes, sino que existe una relación directa entre lo que comemos de manera habitual, sea bueno o malo, y el funcionamiento del cerebro. De ahí en adelante, en todo lo que se manifiesta a través del comportamiento, esto puede influir en si vamos a estar de buen ánimo, si vamos a estar deprimidos o ansiosos”, explica Juan Carlos Burgos, nutricionista de la Fundación Éxito.
La alimentación es crucial para la producción de algunas hormonas encargadas de regular el estado de ánimo. Una de las más conocidas es la serotonina, que es crucial para este proceso y a la que también se le llama “hormona de la felicidad”, ya que niveles altos generan sensación de bienestar, satisfacción y mayor autoestima.