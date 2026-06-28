¿Renuncia de mano derecha de Javier Milei por escándalo de corrupción quiebra discurso contra “la casta”?

El jefe de gabinete argentino, Manuel Adorni, presentó su renuncia este sábado al presidente Javier Milei, acorralado tras admitir hace dos semanas que ocultó $500.000 USD en sus declaraciones juradas, y en medio de presiones políticas e investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito.

“Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a pedirle que esta vez me acompañe para poder cerrar el ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia”, escribió Adorni, quien niega cualquier hecho de corrupción, en una carta dirigida a Milei.

El funcionario de 46 años, una de las figuras más cercanas al mandatario y famoso en redes sociales por responder las preguntas de los periodistas con tono irónico o satírico, lleva más de tres meses en el ojo de la tormenta por revelaciones sobre compras de inmuebles y viajes costosos luego de su llegada a la función pública en diciembre de 2023.

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La justicia, la oposición y aliados del gobierno exigen conocer el origen del dinero, luego de que el ahora exfuncionario reconociera haber ocultado medio millón de dólares.

Además, el problema deja ver una contradicción en el discurso contra la “casta” (la clase política tradicional) contra la que Milei ha dicho combatir, incluso antes de entrar en el mundo político.

“Voy a pagar hasta el último impuesto que me corresponda pagar”, dijo entonces al atribuir el dinero a inversiones en criptomonedas entre 2014 y 2018.

La hermana del presidente y secretaria de la Presidencia, Karina Milei –tal vez la mujer más poderosa de Argentina–, respondió en X: “Sabemos del difícil –e inmerecido– momento que venís atravesando vos y tu familia desde hace meses, y acompañamos tu decisión con respeto”.

La oposición celebró la decisión: “Adorni se va y está bien porque es un chorro (ladrón)”, escribió en X la diputada opositora por el peronismo, Kelly Olmos.

La explicación de Adorni sobre sus inversiones se topó rápidamente con viejos videos en los que él habla de criptomonedas que contradecían sus declaraciones recientes, y con sus propios dichos ante el Poder Legislativo en abril, cuando afirmó de manera categórica que “nunca existió ocultación alguna” de su patrimonio.