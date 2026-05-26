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Trump dice que su chequeo médico salió “perfectamente”, a días de cumplir 80 años

El presidente estadounidense cumplirá años en el mes de junio y los celebrará con un combate de artes marciales. Aquí los detalles.

  • El presidente Donald Trump alardea constantemente que su estado de salud es mejor que el de su antecesor, Joe Biden, pese a ser uno de los jefes de Estado con mayor edad en el mundo. Foto: Getty Images
    El presidente Donald Trump alardea constantemente que su estado de salud es mejor que el de su antecesor, Joe Biden, pese a ser uno de los jefes de Estado con mayor edad en el mundo. Foto: Getty Images
Agencia AFP
hace 3 horas
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El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este martes que “todo salió perfectamente” tras efectuar su chequeo médico anual, a pocos días de cumplir 80 años.

Este es el tercer examen médico que se realiza el mandatario republicano desde que volvió a la Casa Blanca en enero de 2025. Trump efectuó los estudios en el Hospital Militar Walter Reed, cerca de Washington.

El mandatario republicano es el presidente de mayor edad jamás investido, y se jacta a menudo de su vigor mental y físico en comparación con su predecesor demócrata, Joe Biden.

Lea también: La salud cardiovascular de Donald Trump es “excelente”, según resonancia magnética

Algunos observadores han resaltado que a veces Trump da señales de somnolencia en actos públicos, y medios de comunicación han mostrado en el pasado fotos de sus manos con pequeños moretones.

Miembros de su gabinete, como el secretario de Estado, Marco Rubio, insisten a su vez en que Trump mantiene un ritmo de trabajo muy intenso para un jefe de Estado de su edad.

Tras su chequeo, Trump tiene agendadas varias reuniones de política interior y de estrategia, con la guerra en Irán como principal punto del orden del día.

La Casa Blanca suele publicar un resumen de los exámenes físicos del presidente en cuestión de horas o días, pero los detalles quedan enteramente a su discreción.

Trump cumplirá 80 años el 14 de junio, y el mandatario lo celebrará asistiendo a un combate de artes marciales mixtas UFC en los jardines de la Casa Blanca, con miles de invitados.

El mandatario se sometió a dos chequeos médicos el año pasado, uno programado en abril y una visita no anunciada al hospital en octubre que desató nuevas especulaciones.

El verano pasado, la Casa Blanca reveló que Trump había sido evaluado por hinchazón en las piernas y diagnosticado con insuficiencia venosa crónica, una afección común en la que las válvulas defectuosas de las venas permiten que la sangre se acumule, provocando hinchazón, calambres y cambios en la piel.

Trump ha explicado en el pasado que toma diariamente aspirinas, lo que reduce la coagulación sanguínea, según médicos. Eso podría explicar los pequeños moratones en sus manos.

Tras su chequeo de octubre, Trump dijo que una resonancia magnética realizada durante la visita mostró que su salud cardiovascular era “excelente”.

Su médico, el capitán de la Marina estadounidense Sean Barbabella, escribió en una carta difundida entonces por la Casa Blanca que la edad cardíaca de Trump “resultó ser aproximadamente 14 años menor que su edad cronológica”.

Siga leyendo: ¿Qué son los moretones en la mano de Trump? Culpa a la aspirina y dice que su salud “está perfecta”

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué edad tiene Donald Trump y por qué su salud genera atención pública?
Donald Trump está próximo a cumplir 80 años, lo que lo convierte en uno de los presidentes de mayor edad en ejercicio, motivo por el cual su estado de salud es seguido de cerca por medios y analistas.
¿Qué problemas de salud ha tenido Donald Trump recientemente?
En reportes previos, se ha mencionado que ha presentado insuficiencia venosa crónica y episodios de hinchazón en las piernas, además de señales físicas observadas en actos públicos.
¿Qué ha dicho la Casa Blanca sobre la salud de Trump?
La Casa Blanca ha indicado que los exámenes médicos del presidente muestran un estado de salud general favorable, aunque los detalles completos no siempre se publican en detalle.
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