Trump dice que su chequeo médico salió “perfectamente”, a días de cumplir 80 años

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este martes que “todo salió perfectamente” tras efectuar su chequeo médico anual, a pocos días de cumplir 80 años.

Este es el tercer examen médico que se realiza el mandatario republicano desde que volvió a la Casa Blanca en enero de 2025. Trump efectuó los estudios en el Hospital Militar Walter Reed, cerca de Washington.

El mandatario republicano es el presidente de mayor edad jamás investido, y se jacta a menudo de su vigor mental y físico en comparación con su predecesor demócrata, Joe Biden.

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Algunos observadores han resaltado que a veces Trump da señales de somnolencia en actos públicos, y medios de comunicación han mostrado en el pasado fotos de sus manos con pequeños moretones.

Miembros de su gabinete, como el secretario de Estado, Marco Rubio, insisten a su vez en que Trump mantiene un ritmo de trabajo muy intenso para un jefe de Estado de su edad.

Tras su chequeo, Trump tiene agendadas varias reuniones de política interior y de estrategia, con la guerra en Irán como principal punto del orden del día.

La Casa Blanca suele publicar un resumen de los exámenes físicos del presidente en cuestión de horas o días, pero los detalles quedan enteramente a su discreción.