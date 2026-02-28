x

Entregan el cuerpo de alias El Mencho a su familia, en México, tras confirmación genética

Tras días de violencia, la Fiscalía General entregó los restos del líder del CJNG a sus familiares, confirmando mediante ADN que el hombre por el que EE. UU. ofrecía 15 millones de dólares ha dejado de existir.

    Ya el cuerpo de alias El Mencho está con su familia en México. FOTO: DEA
El Colombiano
Agencia AFP
hace 40 minutos
bookmark

La Fiscalía General de México informó este sábado 28 de febrero que entregó el cuerpo del poderoso narcotraficante Nemesio “El Mencho” Oseguera, muerto en un operativo militar, a sus familiares.

Le puede interesar: Identificaron cuatro posibles sucesores de “El Mencho” en el Cártel de Jalisco: uno de ellos es colombiano

Antes de entregar los restos del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la fiscalía realizó “pruebas genéticas” para confirmar la existencia de “lazos consanguíneos” entre quien solicitó el cuerpo y el capo, indicó la institución en un comunicado.

El cadáver de “El Mencho”, muerto como resultado de un operativo militar en el estado de Jalisco (oeste) el domingo pasado, permanecía en instalaciones de la fiscalía en Ciudad de México.

La cadena Televisa reportó más temprano que salieron carrozas fúnebres de ese lugar, con rumbo a una funeraria en el centro de la capital.

“El Mencho”, de 59 años, era el narco más buscado por el gobierno de Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares.

Luego de su muerte, pistoleros del CJNG incendiaron vehículos y bloquearon carreteras en 20 de los 32 estados del país.

Durante el operativo y en choques armados posteriores murieron más de 70 personas, entre agentes de seguridad y presuntos criminales, además de una civil.

También le puede interesar: Otro golpe al Cartel Jalisco Nueva Generación: capturan a alias El Hacha, líder de una de las células de la organización criminal

