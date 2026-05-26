México captura a un sobrino de “Chapo” Guzmán solicitado por EE. UU.

Fuerzas mexicanas capturaron en un operativo a un sobrino del capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, informó este martes la Secretaría de Seguridad. Identificado como Isai “N”, fue detenido en el estado fronterizo de Sonora y es requerido por la justicia de Estados Unidos. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, detalló en X que el detenido es “sobrino de ‘El Chapo’”, quien fuera jefe del poderoso cartel de Sinaloa que cumple cadena perpetua en Estados Unidos. “En Tapachula, Chiapas, se cumplimentó una orden de cateo en un inmueble donde se aseguraron 687 kg de cocaína, 151 armas de fuego, 363 cargadores y 18 granadas”, expresó Harfuch en sus redes sociales. Lea también: El Chapo Guzmán pide a las autoridades de EE. UU. que lo transfieran a México porque su condena es “cruel” “Estas acciones reflejan la coordinación permanente del Estado mexicano para detener objetivos prioritarios y debilitar las capacidades operativas de los grupos criminales. Agradecemos el apoyo y la colaboración de las autoridades del Gobierno de Chiapas”, agregó.

La prensa mexicana identifica al detenido como Isai Martínez Zepeda, de quien hay reportes de que fue capturado en junio de 2008 en posesión de armas de gran calibre. Entérese: EE. UU. acusa al gobernador de Sinaloa de vínculos con Los Chapitos y abre una crisis con México La oficina de prensa de la Secretaría de Seguridad dijo a la AFP que carecía de detalles sobre la captura anterior. Dos hijos del Chapo, Ovidio y Joaquín, también están encarcelados en Estados Unidos por narcotráfico.

Otras capturas a miembros presuntamente vinculados con el “Chapo” Guzmán

Hace una semana se realizaron otras dos capturas a presuntos exfuncionarios mexicanos acusados de vínculos con el “Chapo” Guzmán y su cártel de Sinaloa. Ellos fueron identificados como Gerardo Mérida y Enrique Díaz, quienes según registro de las autoridades, trabajaron en el gobierno del estado de Sinaloa (noroeste) bajo el mando de Rubén Rocha, quien pidió una licencia al cargo luego que la fiscalía de Nueva York solicitara su arresto y deportación a Estados Unidos. México había pedido pruebas contundentes antes de actuar contra este político, miembro del partido de la presidenta izquierdista Claudia Sheinbaum. Mérida, Díaz, Rocha y otros siete antiguos colaboradores están acusados de trabajar para el cártel de Sinaloa y distribuir “cantidades masivas” de narcóticos en Estados Unidos.