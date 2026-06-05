La abogada que ayudó a evitar la cadena perpetua de ‘Diddy’ estará en la defensa de Nicolás Maduro en EE. UU.

La abogada penalista Anna Estevao, reconocida por integrar el equipo que logró la absolución parcial del rapero Sean “Diddy” Combs en uno de los juicios más mediáticos de los últimos años, se incorporó a la defensa del exmandatario venezolano Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos federales por narcoterrorismo y narcotráfico en Nueva York. De acuerdo con documentos radicados ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York y citados por el medio internacional Reuters, Estevao se unió oficialmente el jueves 4 de junio al equipo jurídico que representa a Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Entérese: Luigi Mangione, P. Diddy y el ‘Mayo’ Zambada, entre los presos de alto perfil en la misma cárcel que alberga a Nicolás Maduro La llegada de la abogada fortalece una estrategia encabezada por Barry Pollack, uno de los principales defensores del exgobernante venezolano. El equipo legal se prepara para la audiencia del próximo 30 de junio en Manhattan, donde buscará presentar mociones para intentar que los cargos sean desestimados. En este proceso se ha dado una intensa disputa jurídica alrededor de las pruebas recopiladas por la Fiscalía y por los recursos económicos destinados a la defensa. Recientemente, la justicia estadounidense autorizó que el régimen venezolano financie los gastos del juicio, una decisión considerada determinante para el desarrollo de la estrategia legal.

¿Quién es la abogada Anna Estevao?

Anna Estevao es una abogada penalista del bufete Harris Trzaskoma que ganó notoriedad internacional tras participar en la defensa de Sean “Diddy” Combs durante el juicio que enfrentó en 2025, según Reuters. Su nombre cobró relevancia por su actuación en los interrogatorios a testigos, especialmente a Casandra Ventura, expareja de “Diddy” y principal testigo de la acusación. Durante el proceso, Estevao presentó correos electrónicos y mensajes de texto de los primeros años de la relación entre ambos con el propósito de cuestionar la versión presentada por la Fiscalía. Su trabajo fue considerado fundamental para que Combs fuera absuelto de los cargos más graves de trata de personas con fines sexuales y crimen organizado, delitos que podían derivar en una condena de cadena perpetua. La incorporación de la abogada se produjo apenas dos días después de que el bufete Harris Trzaskoma anunciara la llegada de Barry Pollack, quien anteriormente trabajó en Harris St. Laurent y actualmente lidera la defensa de Maduro.

¿Cuándo fue la captura de Maduro?

Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados el pasado 3 de enero durante un operativo militar realizado en Caracas por Estados Unidos. Tras la operación, ambos fueron trasladados a Nueva York y permanecen recluidos desde hace más de cinco meses en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn mientras avanza el proceso judicial. Le puede interesar: En fotos: Esposado y con traje de preso: así fue la llegada de Nicolás Maduro al Tribunal de Nueva York La defensa ha sostenido una postura contra la forma en que ocurrió el procedimiento. Pollack ha anticipado que buscará cuestionar la legalidad de la operación, a la que ha calificado como un “secuestro” ejecutado por fuerzas militares estadounidenses en territorio venezolano. Tanto Maduro como Flores se han declarado inocentes de todos los cargos.

¿Por qué es el juicio de Nicolás Maduro?

La justicia federal estadounidense acusa a Nicolás Maduro de delitos relacionados con narcoterrorismo y narcotráfico. Además, el expediente incluye señalamientos por lavado de dinero y corrupción. La Fiscalía sostiene que el exmandatario venezolano habría participado en actividades criminales vinculadas al tráfico internacional de drogas, acusaciones que la defensa rechaza completamente. La audiencia del 30 de junio será determinante para conocer cuáles argumentos jurídicos presentará el equipo de abogados para intentar frenar el avance del proceso antes de que se fije una fecha de juicio.

El antecedente: así fue el caso del rapero ‘Diddy’