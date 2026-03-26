Trump dice que Nicolás Maduro enfrentará más cargos: “Ha sido demandado por una fracción” de sus delitos

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que el derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que comparece ante un juez en Nueva York este jueves, enfrentará “otros cargos” judiciales más adelante. “Ha sido demandado por solo una fracción de las cosas que ha hecho. Otros cargos serán presentados, como probablemente saben”, declaró a la prensa antes de una reunión de su gabinete en la Casa Blanca. Maduro y su esposa, Cilia Flores comparecen por segunda vez ante el juez tras su captura en Caracas a inicios de enero.

Contra Maduro pesan cargos de conspiración por “narcoterrorismo”, conspiración para importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la tenencia de esas armas. El expresidente venezolano se declaró en enero, cuando fue presentado por primera vez ante el juez, “prisionero de guerra”. Trump, que ordenó la captura y exfiltración de Maduro y su esposa en una operación militar en Caracas, expresó su confianza de que sea acusado también de haber “vaciado sus cárceles sobre nuestro país”.

“Espero que esa acusación sea presentada en algún momento, debería serlo (...) Era un gran traficante de drogas”. Y añadió: “Asumo que tendrá un juicio justo. Pero me imagino que enfrentará otros juicios”, sostuvo el mandatario.

Los detalles del juicio contra Maduro

El derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, regresó este jueves a un tribunal de Nueva York para su segunda comparecencia desde su captura en enero en una operación militar estadounidense en Caracas. Maduro, de 63 años, y su esposa, Cilia Flores, de 69, están detenidos en una cárcel de Brooklyn desde hace casi tres meses. Sólo habían salido el 5 de enero, dos días después de su captura, para su primera audiencia, en la que Maduro se declaró “no culpable” de los cargos en su contra. Puede leer: Así fueron los últimos días de Maduro en el poder, según New York Times; creyó que había “conquistado” a Trump Un importante convoy policial dejó el centro penitenciario a las 04H00 de la madrugada (08H00 GMT) rumbo al tribunal de Manhattan, comprobaron periodistas de la AFP. Tanto seguidores como opositores de Maduro se concentraron desde temprano afuera de la sede judicial, donde la seguridad fue reforzada. “Estamos desesperados por cualquier forma de justicia, por todo lo que hemos pasado”, dice el educador venezolano Carlos Egana, de 30 años, sosteniendo un muñeco inflable que representa al líder chavista con traje de presidiario y esposas. Lea también: Abogados piden investigar a Maduro por nuevos delitos: ¿podría enfrentar la pena de muerte? Militantes de izquierda levantaban pancartas con mensajes como “Liberen a Maduro” y críticas a la política de Donald Trump: “¡De Venezuela a Irán, basta de sanciones y bombas!”. En determinado momento hubo un breve altercado entre manifestantes, la policía intervino y escoltó a un hombre fuera del lugar. Mientras tanto, el juicio continúa. Le podría interesar: Así es la vida de Maduro en la cárcel de Nueva York: tres salidas al patio por semana y en las noches grita como loco Bloque de preguntas y respuestas