Trump dice que Nicolás Maduro enfrentará más cargos: “Ha sido demandado por una fracción” de sus delitos

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que el derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que comparece ante un juez en Nueva York este jueves, enfrentará “otros cargos” judiciales más adelante.
“Ha sido demandado por solo una fracción de las cosas que ha hecho. Otros cargos serán presentados, como probablemente saben”, declaró a la prensa antes de una reunión de su gabinete en la Casa Blanca.
Maduro y su esposa, Cilia Flores comparecen por segunda vez ante el juez tras su captura en Caracas a inicios de enero.