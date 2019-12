Juzgar rápido a Trump, el viraje de los demócratas

Al término de su discurso, la presidenta de la Cámara de EE.UU., Nancy Pelosi, se mostró ofendida por una pregunta de un periodista sobre si odiaba al presidente del país, Donald Trump. “Como católica me ofende que use la palabra odio en una frase que se refiere a mí, no odio a nadie. Siempre rezo por el presidente, así que no juegue conmigo cuando se refiere a palabras como esta”, afirmó visiblemente molesta.