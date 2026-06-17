Fujimori aventaja a Sánchez con casi 37.000 votos: el 99,1 % de las actas ya fueron escrutadas en Perú

La derechista Keiko Fujimori mantiene una ventaja cada vez más amplia sobre su contrincante de izquierda, Roberto Sánchez, quien se ha mostrado en desacuerdo con los resultados parciales entregados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) y ha denunciado “indicios de fraude” mediante una solicitud liderada por su partido Juntos por el Perú. El heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022, también convocó a una manifestación nacional en Lima y otras ciudades para exigir “respeto por la democracia y la transparencia”. “La democracia se fortalece cuando se respeta irrestricto el veredicto de las urnas. El reconteo y la transparencia no daña la democracia sino la fortalece, pues el poder nace del voto ciudadano, no de las maniobras políticas. Debemos terminar con una ‘democracia híbrida’”, escribió Sánchez en su cuenta de X.

Y es que esta segunda vuelta presidencial en Perú se ha convertido en uno de los procesos electorales más reñidos de los últimos años, con remontadas en menos de una hora y celebraciones anticipadas antes de que se alcanzara el 100 % de las actas contabilizadas. Lea también: Perú al rojo vivo: Fujimori remonta a Sánchez y sacude el panorama electoral Una de esas “montadas antes de ensillar al caballo” fue la del presidente Gustavo Petro, quien felicitó a Roberto Sánchez por el supuesto triunfo en lo que para él representa un fortalecimiento de las fuerzas de izquierda en la región. Sin embargo, la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori prefirió mantener la calma y esperar los resultados definitivos, pese a que las cifras parciales la perfilan como la candidata con mayores opciones de llegar a la Presidencia.

Resultados parciales de las elecciones en Perú

La ONPE informó que, con el 99,169 % de las actas contabilizadas, Fujimori obtiene 9’138.562 votos (50,102 %), mientras que Sánchez registra 9’101.354 sufragios (49,898 %), una diferencia de poco más de 37.000 votos.