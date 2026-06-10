Perú contiene la respiración: la distancia entre Sánchez y Fujimori se reduce al mínimo

Mientras los colombianos se preparan para acudir a las urnas en la segunda vuelta presidencial de este 21 de junio, en Perú crece la expectativa por conocer quién sucederá al presidente José María Balcázar.
Esta larga espera por parte de los peruanos comenzó el domingo 7 de junio, cuando votaron por Keiko Sofía Fujimori Higuchi y Roberto Helbert Sánchez Palomino, dos candidatos de extremos evidentemente marcados (derecha e izquierda) que se juegan todas sus cartas para llegar a la Casa de Pizarro y tomar las riendas del país.