La Guaira revive una tragedia histórica: el estado más golpeado por el terremoto de Venezuela suma destrucción y víctimas

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó la situación como “una verdadera tragedia” y aseguró que La Guaira es la entidad más afectada por los sismos que sacudieron gran parte del territorio nacional en menos de un minuto. El balance de víctimas aumentó drásticamente en las horas posteriores a la emergencia. Rodríguez informó este jueves que al menos 164 personas murieron y 971 resultaron heridas por los terremotos, que además provocaron el colapso de decenas de edificios, interrupciones del servicio eléctrico y escenas de pánico en varias ciudades. La cifra representa un fuerte incremento frente al primer reporte oficial, que había contabilizado 32 fallecidos y más de 700 heridos. Aunque los datos corresponden a las zonas impactadas del país, las autoridades advirtieron que La Guaira concentra algunos de los daños más severos. En esta región continúan las labores de búsqueda y rescate, mientras se intenta establecer la magnitud real de la tragedia.

La región, que alberga cerca de medio millón de habitantes, presenta escenas de devastación. Edificios residenciales colapsados, estructuras con graves daños y personas heridas en las calles forman parte de las imágenes que han circulado en redes sociales y medios locales desde las primeras horas posteriores al terremoto.

Ubicada a unos 30 kilómetros al norte de Caracas, La Guaira es uno de los destinos turísticos más frecuentados por los habitantes de la capital venezolana. Sus playas y clima cálido atraen visitantes durante todo el año, especialmente en días festivos como el que coincidió con la emergencia: el aniversario de la Batalla de Carabobo, fecha clave en la independencia de Venezuela. Lea más: Terremoto en Venezuela: van 164 muertos y más de 1.000 heridos, según presidenta Delcy Rodríguez La condición de día festivo provocó que miles de personas se encontraran en la zona costera cuando ocurrieron los sismos, lo que podría haber incrementado el número de afectados. Fuentes del sector humanitario señalaron que existen reportes preliminares sobre una cantidad considerable de fallecidos en el estado, aunque aún no se cuenta con un balance definitivo. Mientras tanto, las autoridades anunciaron que el estadio de béisbol Jorge Luis García Carneiro será acondicionado como refugio temporal para recibir a familias damnificadas y atender parte de los heridos.

Una tragedia similar en 1999

La tragedia revive recuerdos de lo ocurrido en diciembre de 1999, cuando el entonces estado Vargas —hoy conocido como La Guaira— fue escenario de inundaciones y deslizamientos que arrasaron poblaciones enteras. Conozca: Mientras líderes del mundo ofrecen apoyo a Venezuela, Petro guarda silencio tras la tragedia En diciembre de ese año, lluvias extraordinarias provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra que arrasaron amplios sectores de la región. Aunque durante años se popularizaron estimaciones que hablaban de entre 10.000 y 30.000 fallecidos, las autoridades nunca lograron establecer una cifra definitiva debido al caos que siguió a los deslaves y las inundaciones. Miles de viviendas quedaron destruidas y comunidades enteras desaparecieron bajo toneladas de lodo y escombros.

La tragedia de Vargas de 1999 marcó a la región que hoy vuelve a enfrentar una emergencia tras los fuertes terremotos registrados en Venezuela. Getty Images.

Investigaciones posteriores han cuestionado los balances más elevados. El historiador venezolano Rogelio Altez, citado por la BBC en un especial publicado en 2019, sostuvo que el análisis de registros forenses, cementerios y testimonios de sobrevivientes arroja una cifra considerablemente menor, cercana a los 700 fallecidos. Entérese: Decretan estado de emergencia en Venezuela tras terremotos: su principal aeropuerto fue cerrado por “graves daños” Sin embargo, otros organismos y actores involucrados en la emergencia, como la Defensa Civil y la Cruz Roja Internacional, defendieron estimaciones mucho más elevadas, algunas cercanas a los 50.000 fallecidos. El historiador Rogelio Altez cuestionó esos balances y afirmó en ese mismo reporte del medio británico, que las cifras pudieron haber sido magnificadas para atraer mayores recursos de ayuda internacional y financiar los procesos de reconstrucción impulsados durante el gobierno de Hugo Chávez. Según el investigador, distintas entidades estatales llegaron a manejar presupuestos millonarios destinados a la recuperación de la región.

¿Qué representa el estado de La Guaira para Venezuela?

Además de su importancia turística, el estado desempeña un papel estratégico para la economía venezolana. Allí se encuentra el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, principal terminal aérea del país y puerta de entrada para la mayoría de los vuelos internacionales. Las autoridades ordenaron su cierre temporal después de que los terremotos provocaran daños estructurales en techos, paredes y otras áreas de la infraestructura. La Guaira también concentra una parte fundamental de la actividad portuaria nacional. Junto con Puerto Cabello, mueve buena parte de las importaciones que llegan al país. Hasta el momento no se ha determinado el alcance de los daños en estas instalaciones.