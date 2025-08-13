x

Liberan a activista colombo-venezolana que fue arrestada tras protesta por presos políticos en Caracas: el régimen de Maduro se pronunció

Después de cuatro días sin saber sobre su paradero, la Fiscalía de Venezuela acusó a la activista Martha Lía Grajales por los delitos de incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación para delinquir, tras haber participado en una protesta en Caracas.

    Martha Lía Grajales había sido detenida después de participar en una protesta por los presos políticos en Caracas. FOTO: @SurgentesDDHH
Agencia AFP
hace 4 horas
bookmark

La activista de derechos humanos colombo venezolana, Martha Lía Grajales, quien la justicia de Venezuela procesa por “incitación al odio” y “conspiración”, fue excarcelada este martes, confirmó su esposo Antonio González.

Grajales, al frente de la ONG SurGentes, fue arrestada el 8 de agosto poco después de una manifestación a favor de detenidos poselectorales frente a la oficina de las Naciones Unidas en Caracas. el Alto Comisionado de Derechos Humanos, Volker Türk, había exigido el lunes su“liberación inmediata”.

Liberan a activista colombo-venezolana que fue arrestada tras protesta por presos políticos en Caracas: el régimen de Maduro se pronunció

La activista, nacida en colombia y nacionalizada venezolana, había sido detenida por agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en un retén policial instalado “a escasos metros del lugar de la concentración” y “obligada a abordar una camioneta de color gris, sin placas”.

“Quiero informar que aproximadamente a las 9H00 de la noche (01H00 GMT)Martha Lía recibió una medida sustitutiva de la privativa de libertad”,dijo González, también miembro de SurGentes, en un video divulgado en la red social X.

En contexto: ¿Quién es Martha Grajales, la activista colombo-venezolana que permanece desaparecida tras ser detenida en Caracas?

González indicó, sin embargo, que sigue en marcha un proceso judicial “que es todas luces arbitrario”.

La Amnistía Internacional había informado que el esposo de Grajales se encontró recorriendo varios centros de detención en Caracas para obtener información sobre el desfile de la activista.

La Fiscalía de Venezuela informó el lunes que Grajales es investigado por los delitos de incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación para delinquir.

Posterior a la reelección del presidente Nicolás Maduro, denunciada como fraudulenta por la oposición, estallaron manifestaciones que dejaron 28 muertos, unos 200 heridos y más de 2.400 detenidos, de los cuales unos 2.000 han sido excarcelados a la fecha, según cifras oficiales.

Grajales ha acompañado varias protestas del Comité de Madres en Defensa de la Verdad conformado por familiares de detenidos poselectorales, procesados en su mayoría por “incitación al odio” y “terrorismo”, delitos que pueden acarrear penas de entre 10 y 30 años, la máxima en Venezuela.

El presidente Maduro, por su parte, aseguró este martes que varias oenegés involucradas en la defensa de detenidos poselectorales son financiadas por la CIA y el Departamento de Estado.

Entonces, “piden crear un falso comité de madres por la libertad de presos políticos y cuando tú ves la lista son todos los que mataron gente en el país, son los que hirieron gente inocente”, dijo Maduro.“¿Son presos políticos los que atacan con violencia y matan? Son terroristas”, zanjó.

Puedes leer:Diosdado Cabello brindó respaldo de Gustavo Petro a Nicolás Maduro y amenazó a Estados Unidos

