No es solo la realeza británica: las casas reales de Suecia y Noruega también aparecen en los archivos Epstein

Luego de que el 30 de enero el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara nuevos archivos del caso de Jeffrey Epstein, se han dado a conocer los nombres de políticos, magnates y miembros de la realeza que tuvieron relación con el fallecido condenado por delitos sexuales.

En contexto: EE. UU. publica más de tres millones de páginas de los archivos de Epstein un mes después de la fecha límite

En los tres millones de páginas, 180.000 imágenes y 2.000 videos difundidos hay numerosas menciones al duque de York, Andrés Mountbatten-Windsor. En los documentos aparecen varios correos electrónicos que Epstein intercambiaba con una persona llamada “el duque”, en los que se mencionaba ir a cenar al Palacio de Buckingham.

También hay mensajes en los que el magnate le dice al otro hombre que quiere presentarle a una mujer rusa de 26 años. Además, uno de los archivos que ha hecho que la atención se centre en la realeza británica es una fotografía de Andrés arrodillado en el piso sobre una mujer cuyo rostro aparece censurado.

Otro nombre relacionado con la corona que figura en los archivos Epstein es el de Sarah Ferguson, exesposa del duque. “Mi querido, espectacular y especial amigo Jeffrey”: así se refería la exduquesa a Epstein en los correos que intercambiaba con él.