No es solo la realeza británica: las casas reales de Suecia y Noruega también aparecen en los archivos Epstein

Aunque el caso más sonado es el del duque Andrés, los nuevos archivos del caso Jeffrey Epstein también revelan vínculos con otros políticos, magnates y miembros de distintas casas reales como las de Noruega y Suecia.

    El duque Andrés, Mette-Marit y Sofía de Suecia aparecen en los archivos Epstein. FOTO: Cortesía
    Esta es una de las fotos del duque Andrés que hacen parte de los archivos Epstein. FOTO: Departamento de Justicia de EE.UU.
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Luego de que el 30 de enero el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara nuevos archivos del caso de Jeffrey Epstein, se han dado a conocer los nombres de políticos, magnates y miembros de la realeza que tuvieron relación con el fallecido condenado por delitos sexuales.

En contexto: EE. UU. publica más de tres millones de páginas de los archivos de Epstein un mes después de la fecha límite

En los tres millones de páginas, 180.000 imágenes y 2.000 videos difundidos hay numerosas menciones al duque de York, Andrés Mountbatten-Windsor. En los documentos aparecen varios correos electrónicos que Epstein intercambiaba con una persona llamada “el duque”, en los que se mencionaba ir a cenar al Palacio de Buckingham.

También hay mensajes en los que el magnate le dice al otro hombre que quiere presentarle a una mujer rusa de 26 años. Además, uno de los archivos que ha hecho que la atención se centre en la realeza británica es una fotografía de Andrés arrodillado en el piso sobre una mujer cuyo rostro aparece censurado.

Otro nombre relacionado con la corona que figura en los archivos Epstein es el de Sarah Ferguson, exesposa del duque. “Mi querido, espectacular y especial amigo Jeffrey”: así se refería la exduquesa a Epstein en los correos que intercambiaba con él.

Esta es una de las fotos del duque Andrés que hacen parte de los archivos Epstein. FOTO: Departamento de Justicia de EE.UU.

Ante el escándalo ocasionado por la revelación de estos documentos, el duque no se ha manifestado sobre su relación con Epstein. En ocasiones anteriores, ya ha negado su participación en actividades ilegales en relación con el caso del magnate. Sin embargo, su hermano, el duque Eduardo, dijo este lunes en la Cumbre de Gobiernos Mundiales, en Dubái, que creía “que es muy importante, siempre, recordar a las víctimas y quiénes son las víctimas en todo esto”.

Siga leyendo: Trump, Musk y hasta el expresidente Pastrana figuran en nuevos documentos del caso Jeffrey Epstein

Por otra parte, Mette-Marit, la princesa heredera consorte de Noruega, también es mencionada en los archivos. En los documentos aparecen los correos que intercambiaba con Epstein, en los que hablaban sobre su familia y la visita que ella hizo a una de las propiedades que él tenía en Florida. Según confirmó el Palacio Real noruego, la princesa sostuvo una relación amistosa con el condenado entre 2011 y 2013, y se quedó durante cuatro días en la casa de Jeffrey por un préstamo que gestionó un amigo en común.

“Jeffrey Epstein es responsable de sus actos. Debo asumir la responsabilidad por no haber investigado mejor sus antecedentes y por no haber comprendido con la suficiente rapidez qué tipo de persona era. Lo lamento profundamente y es una responsabilidad que debo asumir. Demostré falta de criterio y lamento haber tenido contacto con Epstein. Es simplemente vergonzoso”, le dijo Mette-Marit a la emisora noruega NRK sobre el escándalo.

Sofía de Suecia también aparece mencionada en los documentos. En 2010, antes de que ella se casara con el duque Carlos Felipe de Suecia, se envió un correo con una fotografía de ella en la que se la identifica como “la futura princesa”. La Casa Real ha desmentido que en algún momento Sofía haya tenido relación con Epstein: reveló que en una ocasión Jeffrey llegó a ofrecerle un pasaje de avión, pero que la invitación fue rechazada.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué contienen los nuevos archivos de Epstein publicados en 2026?
El Departamento de Justicia liberó más de tres millones de páginas, 180.000 imágenes y 2.000 videos. El material incluye correos electrónicos entre Epstein y figuras públicas, registros de viajes y material audiovisual bajo custodia federal
¿Cuál es la prueba contra el duque Andrés en estos documentos?
Los archivos mencionan correos sobre cenas en Buckingham y una fotografía del duque arrodillado frente a una mujer con el rostro censurado.
¿Qué dijo la princesa Mette-Marit sobre su relación con Epstein?
La princesa heredera de Noruega admitió haber tenido una relación amistosa con él entre 2011 y 2013, calificando su falta de criterio como “vergonzosa”. Aseguró que se hospedó en su casa de Florida sin conocer sus antecedentes criminales.
Utilidad para la vida