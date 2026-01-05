Lo que sigue para el dictador Maduro tras su primera diligencia judicial en una corte de Estados Unidos

Nicolás Maduro vestido de presidiario, esposado de manos y pies y escoltado por agentes de la DEA. Es la imagen que le dio la vuelta al mundo este lunes. Y No es Inteligencia Artificial (IA). El dictador venezolano llegó a Nueva York preso, trasladado en una operación militar relámpago y acusado por la justicia de Estados Unidos de delitos graves. Lea además: Las múltiples pruebas de EE. UU. contra Nicolás Maduro: pasaportes para narcos y despachos de cocaína desde el hangar presidencial Aun así, al ser llevado ante un juez gringo, intentó explayarse como lo hizo durante más de una década en la televisión venezolana. La escena parecía sacada de un libreto de humor, concluyeron periodistas presentes en el recinto. Mientras decía ser el presidente de Venezuela, el juez Alvin Hellerstein lo silenció: “Ya habrá ocasión de abordar todo esto. Limítese a responder si se declaraba culpable o inocente”. Quién lo creyera: el rigor de la justicia de la que tanto se burló Maduro, que ya no es el líder que gobernó a golpe de alocuciones televisadas, sino el acusado que, por primera vez, deberá ajustarse al ritmo estricto de una corte americana y bajar la cabeza. Ayer fue su primera comparecencia judicial en Nueva York. Maduro enfrenta cuatro cargos por “narcoterrorismo” y se declaró inocente de todos ellos. La audiencia fue breve, poco más de media hora, pero estuvo cargada de imágenes y momentos que marcaron el tono de lo que será un proceso largo. Por ahora, tanto él como su esposa, Cilia Flores, no volverán a presentarse ante el juez hasta el próximo 17 de marzo. Minutos antes de que compareciera ante el tribunal, se confirmó que su defensa en Estados Unidos estará a cargo del abogado Barry J. Pollack. El jurista integra el bufete Harrus St. Laurent & Wechsler LLP y cuenta con más de tres décadas de trayectoria en litigios penales federales de alto perfil. Relacionado: El Cartel de los Soles: así es la red criminal venezolana de la que presuntamente hacen parte Maduro y Diosdado Cabello Pollack es reconocido por asumir casos complejos y de alto impacto político, con experiencia en la representación de funcionarios públicos, organizaciones y empresas. Hace parte de las principales asociaciones de defensa penal en Estados Unidos y ha ocupado cargos directivos en el gremio. Su nombre también es conocido por haber liderado la negociación que permitió la liberación de Julian Assange, fundador de WikiLeaks, procesado en ese país bajo la Ley de Espionaje.

Histórico: Maduro esposado ante el tribunal

Desde temprano, el edificio judicial estuvo rodeado por un amplio despliegue de seguridad. Agentes federales controlaban los accesos mientras decenas de personas se congregaban en los alrededores. Entre ellas había miembros del exilio venezolano, observadores y periodistas. Dentro de la sala, el espacio se quedó pequeño. Más de un centenar de asistentes, entre agentes de la DEA, público autorizado y más de 30 reporteros, obligaron a habilitar sillas adicionales alrededor de las bancas.

Maduro ingresó con una camisa anaranjada y encima un traje azul. Caminaba despacio, esposado de los pies pero no de las manos. Se sentó frente al estrado, apoyó los brazos en los descansabrazos y recorrió la sala con la mirada. “Happy new year”, dijo a los asistentes. Testigos relataron que por momentos bajó levemente la cabeza y juntó las manos en un gesto que pareció de oración, especialmente cuando se leyeron los cargos contra su esposa. Su lenguaje corporal contrastó con sus intervenciones verbales. Primero solicitó audífonos de traducción. “Soy presidente de Venezuela, me sacaron de mi casa en Caracas, soy una persona decente”, alcanzó a decir antes de la interrupción del juez e insitió que sigue siendo el presidente de electo. Afirmó conocer la acusación en su contra desde el primer momento y en detalle; además, señaló que prefería leerla por su cuenta. De ahí que la diligencia se prolongara menos de una hora y que Jay Clayton, fiscal del Distrito Sur de Nueva York, no tuviera oportunidad de leer en sala el extenso documento de cargos. Sin embargo, al ser consultado sobre si conocía plenamente sus derechos en este proceso, respondió que no del todo y solicitó la visita del cónsul venezolano. Esta petición, en particular, ha sido objeto de fuertes críticas, sobre todo en redes sociales. Cientos de venezolanos en el exilio señalan que durante años el acceso a apoyo consular en otros países fue una súplica constante que nunca obtuvo respuesta y ahora Maduro lo reclama como salvavidas. Puede leer: “No sé si es bueno o malo”: las tres contradicciones de Petro en su defensa a Maduro; ya lo había llamado “dictador” De acuerdo con el expediente, el líder del régimen enfrenta múltiples acusaciones de carácter penal. La más grave es la de conspiración de narcoterrorismo, bajo el señalamiento de haber participado en la distribución de al menos cinco kilos de cocaína. En ese contexto, autoridades estadounidenses lo vinculan directamente con el Cartel de los Soles, organización que, según la acusación, operaría desde estructuras del régimen chavista. Durante la audiencia, la defensa de la pareja apeló a supuestas complicaciones médicas. Señaló que tanto Maduro como Cilia Flores requieren atención de salud tras su captura, ocurrida en la madrugada del sábado. En el caso de Flores, los abogados mencionaron aparentes lesiones visibles en el rostro. Respecto a la visita consular, finalmente el juez lo reconoció como un derecho y lo autorizó conforme a la ley. Cilia Flores también tomó la palabra para declararse “completamente inocente” y afirmó que continúa siendo la primera dama de Venezuela. Durante toda la diligencia, tanto ella como Maduro se mostraron inquietos. “No estaban tranquilos. Estaban notoriamente preocupados, por momentos muy confusos. Maduro miraba a los lados. A Cilia casi no le salía la voz”, comentó un abogado presente en la audiencia.

Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió al final, cuando un asistente del público se levantó y gritó: “Vas a pagar por todo lo que hiciste”. El capturado se detuvo, giró hacia él y respondió elevando la voz: “Yo soy el presidente de Venezuela y tú verás que por Dios voy a quedar en libertad”. Y agregó: “Soy un prisionero de guerra”. Maduro y Flores permanecerán detenidos en Nueva York hasta el 17 de marzo cuando asistan a la próxima audiencia. Con el cierre de esta primera comparecencia, el caso entra ahora en una etapa preliminar que anticipa un proceso extenso. Viene el intercambio de pruebas, definición de estrategias legales, posibles negociaciones y, eventualmente, la conformación de un jurado.

Drones y disparos en Venezuela

Al mismo tiempo, este lunes en la noche, drones no identificados sobrevolaron el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno de Venezuela en el centro de Caracas, y se escucharon disparos. Vecinos de la zona y una fuente del régimen reportaron a varios medios y agencias de noticias que la situación estaba “bajo control”, pero no hubo pronunciamiento del oficialismo hasta el cierre de esta edición. En el día, los canales de televisión venezolanos concentraron su cobertura en la instalación de la nueva Asamblea Nacional para el período 2026-2031, una jornada marcada por la ampliación en la composición del Parlamento y por la presencia de figuras tanto del oficialismo como de sectores de la oposición venezolana. El acto se desarrolló en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, con la juramentación de los diputados que asumirán sus curules para el nuevo quinquenio. Entre los hechos más visibles de la sesión inaugural estuvo la presencia de dirigentes opositores como Henrique Capriles, Stalin González, Henry Falcón, Antonio Ecarri y Pablo Pérez, quienes acudieron para tomar posesión de sus cargos como diputados. Su presencia fue uno de los elementos distintivos de la instalación, en medio de un escenario político marcado por profundas divisiones y cuestionamientos al proceso electoral. Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina, mientras que su hermano, Jorge Rodríguez, volvió a juramentarse como presidente de la Asamblea Nacional. Ambos son las figuras más poderosas del régimen y el canal de cooperación con Estados Unidos. “Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos”, dijo Rodríguez en su juramento. “Vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos”. Horas después, el presidente Trump aseguró que por lo menos en 30 días no habría elecciones en Venezuela y y reiteró que él está a cargo: “es imposible que la gente vote”.

Suiza congeló activos a Maduro