Las múltiples pruebas de EE. UU. contra Nicolás Maduro: pasaportes para narcos y despachos de cocaína desde el hangar presidencial

Nicolás Maduro, quien gobernó Venezuela desde 2013, ahora se encuentra ante la justicia de Nueva York tras ser capturado por las fuerzas de Estados Unidos, en un hecho que marca el mayor golpe contra el poder chavista desde la muerte de Hugo Chávez.
Desde entonces, se sostuvo en el poder en medio de denuncias de autoritarismo, fraude electoral y represión. Junto a él fue detenida su esposa, Cilia Flores, figura clave del régimen.
Nicolás Maduro es acusado por la justicia de Estados Unidos de encabezar, durante más de dos décadas, una estructura criminal que habría utilizado al Estado venezolano como plataforma para el narcotráfico internacional y el apoyo a organizaciones consideradas terroristas.
Así lo sostiene una acusación publicada por la fiscal general de EE. UU. Pamela Bondi y firmada por Jay Clayton, fiscal del Distrito Sur de Nueva York, en la que describen a Maduro como una figura central de un entramado que permitió el envío de miles de toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense, en alianza con guerrillas colombianas, carteles mexicanos y bandas criminales transnacionales.