Estos son los lugares a los que es seguro viajar en América Latina y el Caribe según Estados Unidos, ¿está Colombia?

De acuerdo con las alertas emitidas por el Departamento de Estado de EE. UU. tan solo cuatro países son seguros para viajar, además de estados de algunas naciones y algunas islas.

    El Departamento de Estado emite alertas sobre lugares seguros para que sus ciudadanos tomen las debidas precauciones y sean “viajeros inteligentes”. Fotos: Getty y EL COLOMBIANO
    Este es el mapa de alertas para viajeros de Estados Unidos donde azul es el nivel 1 (menor) de riesgo, amarillo nivel 2, naranja nivel 3 y rojo significa nivel 4 (mayor) en donde la sugerencia es no viajar. Foto: Departamento de Estado EE.UU.
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
En la última alerta de viajes emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el país norteamericano le entregó a sus ciudadanos una escala de riesgos a la hora de elegir un destino para viajar durante esta temporada de verano.

En dicho informe, el riesgo es debido a lo que el gobierno de Estados Unidos considera que son lugares seguros o inseguros para sus ciudadanos, siendo esto una herramienta que puede servir para la consolidación de un lugar como destino turístico.

Lea también: Estos son los primeros países a los que EE. UU. les exigirá depósito de hasta 15.000 dólares para solicitar la visa

En esa alerta, las cuales se pueden consultar en la página oficial del Departamento de Estado, hay varios puntos en calificación 1 que significaría que son los territorios más seguros para que los estadounidenses vayan a visitar.

La lista de lugares seguros en América Latina y el Caribe está formada por 7 puntos ubicados en la plataforma continental y un conjunto de islas que tienen el visto bueno por parte del gobierno estadounidense.

Los países latinoamericanos que son seguros para viajeros son Paraguay, El Salvador, Surinam y Argentina. Guayana Francesa y los estados mexicanos de Yucatán y Campeche completan el grupo de destinos dentro de la plataforma continental.

Respecto a las islas: Aruba, Bonaire, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Anguila, San Martín, San Bartolomé, Saba, San Eustaquio, San Cristóbal y Nieves, Antigua y Barbuda, Montserrat, Guadalupe, Granada, Dominica, Martinica, Santa Lucía, Barbados y San Vicente y las Granadinas son los destinos más seguros del Caribe, según la entidad. Las Malvinas en el sur del continente también tienen el mínimo riesgo para Estados Unidos.

¿Colombia es un país seguro para viajar, según Estados Unidos?

De acuerdo con la alerta emitida por EE. UU., Colombia cuenta con el nivel de riesgo 3: “reconsidere viajar”, dice el mapa de la entidad estadounidense, advirtiendo que hay algunas zonas con mayor riesgo de seguridad.

Teniendo en cuenta que los riesgos son de 1 a 4, Colombia es el segundo con mayor riesgo en Sudamérica, solo por detrás de Venezuela, que cuenta con nivel de alerta 4 que significa “no viajar”.

Este es el mapa de alertas para viajeros de Estados Unidos donde azul es el nivel 1 (menor) de riesgo, amarillo nivel 2, naranja nivel 3 y rojo significa nivel 4 (mayor) en donde la sugerencia es no viajar. Foto: Departamento de Estado EE.UU.
Este es el mapa de alertas para viajeros de Estados Unidos donde azul es el nivel 1 (menor) de riesgo, amarillo nivel 2, naranja nivel 3 y rojo significa nivel 4 (mayor) en donde la sugerencia es no viajar. Foto: Departamento de Estado EE.UU.

Pese a estas advertencias, de acuerdo con un informe de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), la mayoría de turistas que han visitado Colombia en el primer semestre de este año provienen de Estados Unidos, siendo el 25,8 % de visitantes que recibe el país.

El segundo lugar lo ocupan los ciudadanos mexicanos, quienes representan el 8 % de viajeros al país. Los vecinos ecuatorianos ocupan el tercer lugar de escalafón de visitantes, siendo 6,7 % en el conjunto de turistas.

Sigan leyendo: Estas son las cinco nacionalidades de los extranjeros que más visitan a Colombia

