Departamento de Justicia de EE. UU. afirma que todavía hay millones de archivos Epstein sin publicar

El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó que sigue revisando más de dos millones de documentos potencialmente relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein

El mes pasado el departamento comenzó a divulgar documentos de la investigación, que duró décadas, sobre Epstein, un acaudalado financiero que murió en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba su juicio por tráfico de menores con fines sexuales.

Sin embargo el Departamento no cumplió con el plazo legal de la llamada Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, que le obligaba a publicarlos todos como muy tarde el 19 de diciembre.

En una carta enviada el lunes a un juez federal, el Departamento de Justicia indicó que más de dos millones de documentos permanecen “en diversas fases de revisión”.

Según la carta, hasta ahora se han publicado, en cumplimiento de la ley, unos 12.285 documentos que suman más de 125.000 páginas pero que representan menos del 1% del total actualmente en revisión.

Además el Departamento de Justicia indicó que el 24 de diciembre identificó más de un millón de archivos que no estaban incluidos en su revisión inicial.