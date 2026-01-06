Nacional confirmó la salida de cuatro futbolistas para 2026: tres de ellos extranjeros, ¿cómo les fue en el verde?

Batista, nacido en Montevideo, ya fue confirmado por Peñarol de Uruguay como refuerzo para el 2026. El delantero se sumó al arquero charrúa Washignton Aguerre, quien jugó en el Medellín en 2025, como fichajes de uno de los grandes de su país. Este será el segundo paso de Facundo por Peñarol. Antes estuvo en 2024 a préstamo. Aquella vez disputó 23 encuentros y anotó 10 goles.

¿Quiénes son los otros extranjeros que saldrán de Nacional para 2026?

La otra salida que ya estaba cantada desde diciembre del año pasado del cuadro verde era la del extremo ecuatoriano Billy Arce. El futbolista llegó en enero del 2025 proveniente del Santos de Brasil, club en el que solo disputó 37 minutos (en dos partidos), durante el segundo semestre del 2024. Se esperaba que en Nacional tuviera un rendimiento parecido al que mostró en Once Caldas de Manizales, donde brilló a inicios de ese año.

Sin embargo, no lo consiguió. En el verde antioqueño disputó 37 partidos, en los que anotó tres goles y dio una asistencia. No obstante, le costó consolidarse. En muy pocos encuentros fue titular y, cuando tenía minutos en cancha para resolver duelos complicados, no lo hacía. El técnico argentino Javier Gandolfi fue el que más oportunidades le dio. Cuando Diego Arias asumió el cargo, casi no vio acción: estaban por encima del ecuatoriano los extremos colombianos Marlos Moreno y Andrés Sarmiento.

Por eso su salida era inminente. La del lateral izquierdo uruguayo Camilo Cándido no lo era tanto. El jugador charrúa fue una de las piezas claves del elenco antioqueño este año. Jugó 57 partidos con el Rey de Copas. La mayoría fueron como titular. En muchos se mostró compenetrado con sus compañeros. En otros le costó, pero por lo general cumplía una buena labor. Los hinchas lo cuestionaban, sobre todo por los errores que cometió en los partidos de octavos de final de la Copa Libertadores: cometió un par de penaltis.

A pesar de eso, muchos aficionados lo querían. Además, en el cuerpo técnico pretendían que se quedara. Por eso, después de que terminó la Copa BetPlay, de la que fue campeón, los directivos de Nacional intentaron prolongar su préstamo con el Cruz Azul de México. Sin embargo, no lograron cerrar la operación. Se dice que Cándido tenía un salario muy alto y el cuadro verde tenía puesta la mirada en otros esfuerzos financieros.