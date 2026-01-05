Atención: reportan sobrevuelo de drones y disparos cerca al Palacio de Miraflores en Venezuela

Una serie de disparos se reportó en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, en Caracas pasadas las 7 de la noche (hora Colombia) de este 5 de enero.

El hecho ocurre pocas horas después de que Delcy Rodríguez se juramentara como presidenta encargada del país y de manera paralela a la primera audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Nueva York, Estados Unidos.

Rodríguez asumió formalmente el poder de forma interina ante el nuevo Parlamento, que conservó su mayoría chavista e inició funciones este lunes.