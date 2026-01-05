x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Atención: reportan sobrevuelo de drones y disparos cerca al Palacio de Miraflores en Venezuela

Una ráfaga de disparos está siendo investigada en Venezuela, justo horas después de que Delcy Rodríguez juramentara como presidenta interina en Caracas.

  • Reportan disparos (5 de enero) en cerca al Palacio de Miraflores en Venezuela, según reportan en redes sociales. FOTOS: Capturas de video
    Reportan disparos (5 de enero) en cerca al Palacio de Miraflores en Venezuela, según reportan en redes sociales. FOTOS: Capturas de video
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 1 hora
bookmark

Una serie de disparos se reportó en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, en Caracas pasadas las 7 de la noche (hora Colombia) de este 5 de enero.

El hecho ocurre pocas horas después de que Delcy Rodríguez se juramentara como presidenta encargada del país y de manera paralela a la primera audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Nueva York, Estados Unidos.

Lea también: Delcy Rodríguez toma juramento como la cabeza de la dictadura chavista mientras apela a la narrativa de “héroes secuestrados”

Rodríguez asumió formalmente el poder de forma interina ante el nuevo Parlamento, que conservó su mayoría chavista e inició funciones este lunes.

Al mismo tiempo, usuarios en redes sociales han mencionado el sobrevuelo de drones en los alrededores del palacio presidencial. “Sonaba como detonaciones, eran muy seguidas”, dijo a la AFP un vecino que vive a cinco cuadras de Miraflores.

“Lo primero que se me vino a la mente fue ver si había aviones sobrevolando, pero no”. “Solo vi dos luces rojas en el cielo”, añadió bajo condición de anonimato. “Duró aproximadamente un minuto”.

Justamente, los alrededores del Parlamento habían sido fuertemente resguardados este lunes por las fuerzas del orden. Además, está vigente un estado de excepción, que ordena a la policía “emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos”.

El ministerio de Comunicación no respondió aún a los llamados de AFP para confirmar el hecho. Agentes de la policía se ven asimismo cerca de Miraflores, según las imágenes.

Hasta el momento, no hay reporte oficial sobre personas heridas o víctimas fatales. Sin embargo, se ha indicado que efectivos de la policía militar estarían custodiando algunos puntos clave del gobierno.

Siga leyendo: ¿Podría Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo” Guzmán, testificar contra Nicolás Maduro?

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida