Lula y Trump se reunieron y confían en una pronta “solución definitiva” a la disputa comercial con EE. UU.

Brasil y Estados Unidos alcanzarán pronto una “solución definitiva” a su disputa comercial, afirmó el lunes el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, tras su encuentro con Donald Trump en Malasia. Lula se reunió el domingo en Kuala Lumpur con Trump, quien el lunes llegó a Japón en la segunda escala de su gira asiática que concluirá en Corea del Sur, donde el mandatario estadounidense se reunirá con su par chino, Xi Jinping.
“Estoy convencido de que en pocos días tendremos una solución definitiva entre Estados Unidos y Brasil para que la vida siga buena y alegre”, declaró Lula a periodistas en Kuala Lumpur sobre las conversaciones comerciales de la víspera con Trump.