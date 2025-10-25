x

Trump castigó a Canadá con el aumento del 10% de aranceles por “tergiversar” el discurso de Ronald Reagan

A través de un extenso mensaje publicado en su red social, el presidente Donald Trump confirmó el aumento de aranceles a Canadá, luego de “publicar un anuncio fraudulento” sobre las palabras de Reagan.

  • FOTO: Getty y Freepik
    FOTO: Getty y Freepik
Agencia AFP
hace 31 minutos
bookmark

Donald Trump, que decidió esta semana romper relaciones comerciales con Canadá en represalia por una campaña publicitaria en contra de los aranceles estadounidenses, anunció este sábado 25 de octubre en su plataforma Truth Social que aumentará 10% las tasas aduaneras a Ottawa.

“Su publicidad debía ser retirada INMEDIATAMENTE, pero permitieron que se emitiera anoche (viernes) durante la Serie Mundial, a sabiendas de que era un FRAUDE”, declaró el presidente estadounidense, refiriéndose a la campaña publicitaria contra los aranceles que se emitió durante el primer partido del Campeonato Norteamericano de Béisbol, con gran audiencia.

Le puede interesar: Melissa se convierte en huracán y azota el Caribe: Jamaica, Haití y República Dominicana bajo alerta máxima

Debido a su grave distorsión de los hechos y a su acción hostil, estoy aumentando los aranceles a Canadá en un 10% adicional por encima de lo que pagan actualmente”, añadió el mandatario.

Espere ampliación...

