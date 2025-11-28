x

Si Maduro llega a dejar el poder en Venezuela, su destino de exilio podría ser Turquía, según The Washington Post

La cercanía con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan podría facilitar un eventual traslado de Maduro a ese país, pero solo en el escenario de que deje el poder.

  • A la izquierda, Nicolás Maduro; derecha, Recep Tayyip Erdogan. Foto: AFP.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Tras el creciente conflicto de Estados Unidos con el gobierno de Nicolás Maduro, aumenta la tensión diplomática y geopolítica en el continente americano. Un informe de The Washington Post señala que, si Nicolás Maduro se viera obligado a dejar el poder, optaría por irse a Turquía como destino de exilio, descartando otras alternativas como Cuba, Nicaragua o Rusia.

Hace más de un año, cuando Nicolás Maduro volvió a proclamarse presidente de Venezuela tras unas elecciones consideradas fraudulentas por Estados Unidos y más de 50 países, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, fue de los pocos mandatarios extranjeros que lo respaldó públicamente.

No solo es eso. El presidente turco ha sido de los pocos que lo ha invitado, durante este año, a visitar el país. Esto, porque los gobiernos de otros países, que ya han rechazado la forma en las que se realizaron las elecciones de Venezuela, no dejarían que Maduro entre a su soberanía territorial.

Además, porque el mandatario oficialista venezolano tiene una orden de captura internacional, así como también lo tiene su ministro y mano derecha, Diosdado Cabello. Y la suma es cuantiosa. Por la captura de Maduro, Estados Unidos ofrece la suma de 50 millones de dólares y por Cabello una recompensa de 25 millones de dólares.

No obstante, suena llamativo Turquía porque la cercanía de Maduro con Erdogan no es algo de ahora. Durante los últimos años ambos gobiernos han sostenido frecuentes visitas ministeriales, casi siempre para firmar acuerdos estratégicos y reforzar una sólida relación comercial.

La jugada geopolítica

Para Jaime Bayly, periodista y comentarista político, el régimen venezolano ya habría enviado importantes cargamentos de oro a Turquía para su refinación y comercialización, “aprovechando el sistema financiero de ese país para ocultar presuntas fortunas ilícitas”.

Además, se menciona la posibilidad de que Donald Trump haya discutido con Erdogan una eventual amnistía para Maduro, siempre y cuando acepte exiliarse en Turquía, pese a las recompensas que aún pesan sobre él.

Sin embargo, también menciona que Nicolás Maduro solamente huiría a Turquía, si percibe que existe una amenaza real de captura por parte de Estados Unidos en Caracas.

En el informe del Washington Post, se establece que el gobierno de Erdogan ya ha sido reconocido por la Casa Blanca como facilitador del cese al fuego entre en Gaza y Hamás, al llevarlos a ambos a la mesa de negociación y lograr que firmara el plan de paz de Trump. Justamente por esto, Turquía puede ser una ficha clave en un acuerdo con Venezuela.

En este contexto, Turquía sería “el destino ideal tanto para Trump como para Maduro”, establece el informe del medio internacional. Esto, porque si el mandatario venezolano optara por Rusia, desaparecería del panorama internacional, como ocurrió con Assad durante su exilio en ese país; y si eligiera Cuba —con una economía colapsada y severas restricciones de movimiento—, su situación no mejoraría.

En cambio, un exilio en Turquía no le implicaría una pérdida de prestigio a Trump, y tampoco haría sentir a Maduro fuera del juego geopolítico internacional.

Lea también: Trump advierte que EE. UU. prepara despliegue por tierra contra “narcotraficantes venezolanos”: “Empezaremos muy pronto”

