Oposición venezolana pide convocar elecciones presidenciales ante “ausencia absoluta” de Maduro

La oposición de Venezuela pidió el viernes convocar elecciones presidenciales ante la “ausencia absoluta” del depuesto mandatario Nicolás Maduro, tras cumplirse el plazo de 90 días establecido en la Constitución para organizar comicios ante la falta del presidente.
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Delcy Rodríguez, quien fuera la vicepresidenta de Maduro, fue juramentada como presidenta encargada el pasado 5 de enero, dos días después de la captura del derrocado mandatario por fuerzas estadounidenses. Maduro es procesado en Estados Unidos por narcotráfico.