Video | Así luce la gran estatua de 21 metros dedicada a Messi que el astro argentino inaugurará en India

La estatua en Calcuta es un homenaje al futbolista previo al inicio de su gira de tres días por India y que ya desata euforia entre los aficionados.

    India presentó una estatua de 21 metros dedicada a Lionel Messi. FOTO: AFP
    Así lucen las calles de India previo a la visita de Lionel Messi. FOTO: AFP
Agencia AFP
hace 3 horas
bookmark

El futbolista argentino Lionel Messi inaugurará a distancia una estatua de 21 metros de sí mismo en India en el lanzamiento de una gira de tres días que genera entusiasmo en el país del sur de Asia.

La escultura de hierro, en Calcuta, representa a Messi levantando la Copa del Mundo. Sin embargo, por motivos de seguridad, el astro de Argentina y del Inter Miami la inaugurará en remoto y no en persona este sábado.

El delantero de 38 años se embarca en una gira llamada GOAT (las siglas en inglés para referirse al mejor de la historia) que abarcará cuatro ciudades indias y una posible reunión con el primer ministro Narendra Modi.

Entérese: ¡Imparable! Lionel Messi alcanza nuevo récord en su carrera, ¿de qué se trata?

En Calcuta, en el este de India, se ha instalado una zona para aficionados con una réplica a tamaño real de Messi sentado en un trono. El recinto también recrea la casa del astro en Miami, con maniquíes de sus familiares.

Poder ver a su ídolo será “un sueño hecho realidad”, afirma Samir Nandy. “Las leyendas no se forjan solo con éxitos. Es su resiliencia lo que me hizo creer en él”, explica este aficionado al fútbol de 64 años.

El principal escultor de la estatua, Monti Paul, contó que realizó su obra en 40 días. “Es una cuestión de orgullo erigir la escultura de Messi. Es la estatua más alta que he hecho”, dijo.

Messi, que conocerá en Calcuta a superestrellas de Bollywood o del críquet, afirmó que era un honor visitar este país.

India es un país muy especial y guardo buenos recuerdos de mi tiempo allí hace 14 años: los aficionados fueron fantásticos”, dijo en un comunicado oficial el exjugador del FC Barcelona.

Puede leer: El increíble impacto de Lionel Messi en la MLS

India es una nación apasionada por el fútbol y espero conocer a una nueva generación de aficionados mientras comparto el amor que tengo por este hermoso deporte”, agregó.

Después de Calcuta, donde disputará un breve partido amistoso, el capitán de la Albiceleste se dirigirá a Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi.

Así lucen las calles de India previo a la visita de Lionel Messi. FOTO: AFP

Reportes de prensa apuntan a un encuentro con Modi durante su estadía en la capital india.

Messi ganó esta semana su segundo premio consecutivo al Jugador Más Valioso (MVP) de la Major League Soccer tras impulsar al Inter Miami al título de la MLS y liderar la lista de goleadores.

El exatacante del Barcelona y del Paris Saint-Germain encabezará a la selección argentina en su defensa del título mundial el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué la estatua de Messi se inaugurará a distancia?
Por razones de seguridad y logística, el acto será remoto. Messi participará virtualmente mientras los organizadores celebran el lanzamiento de la gira GOAT en Calcuta.
Utilidad para la vida