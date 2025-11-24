¡Imparable! Lionel Messi alcanza nuevo récord en su carrera, ¿de qué se trata?

El Inter de Miami encontró en Cincinnati su mejor versión de la temporada, mostrándose como un equipo intenso, preciso y con un Messi que actuó como eje de cada ataque. Incluso antes de que llegara la goleada 4-0, el argentino ya había marcado el ritmo del partido. Lo que parecía otra noche de juego, terminó convirtiéndose en un nuevo hito para su carrera. A los 38 años, lejos de disminuir su influencia, Messi volvió a convertir un partido decisivo en una exhibición de liderazgo creativo. Y su conexión con Silvetti y Allende ha alimentado un 10 como el de los viejos tiempos, pero que ha transformado su rol sin perder impacto. En la noche del domingo, Messi fue el jugador más determinante de la cancha y con esto alcanzó nuevo récord en su carrera; le contamos de qué se trata.

El duelo entre el Cincinnati y el Inter Miami terminó con un categórico 0-4, que envió a los dirigidos por Mascherano a la final de la Conferencia Este. Sin embargo, el pase a la final no fue la única razón para celebrar, especialmente para Lionel Messi, que marcó el primer gol, tras una jugada a dos toques con Silvetti, y luego asistió en los otros tres tantos del partido. Tres pases gol, que sumados a su registro previo, lo llevaron a alcanzar las 404 asistencias oficiales en su carrera, igualando la marca histórica del húngaro Ferenc Puskás. Con estos números, Messi se posiciona en lo más alto de un ranking que demuestra la continuidad y determinación creativa que persiste con el paso del tiempo.