México desplaza a Venezuela como el proveedor más importante de petróleo para Cuba, ¿desafía a Trump?

Desde hace un año el crudo mexicano tiene una participación importante para las importaciones cubanas de petróleo. En Washington ya han lanzado advertencias sobre esta relación.

    La presidente Claudia Sheinbaum reconoció que ante la crisis en Venezuela, México se ha convertido en un proveedor importante de petróleo para Cuba, sin embargo, esta tendencia ya estaba antes de la incursión estadounidense. Fotos: Getty Images y AFP
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 46 minutos
bookmark

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo este miércoles que México se ha vuelto un “proveedor importante” de petróleo para Cuba, tras ser consultada sobre un informe periodístico que señala que habría desplazado a Venezuela como el principal abastecedor de crudo de la isla.

Un reporte del diario británico Financial Times indica que en 2025 los envíos de petróleo mexicano a Cuba superaron a los de Venezuela, de acuerdo con datos de la industria.

Lea también: El petróleo, el botín de la intervención de EE.UU. en Venezuela: ¿cómo otras potencias han sacado tajada?

Consultada al respecto, Sheinbaum dijo que ante la crisis que afronta Venezuela, “evidentemente México se vuelve un proveedor importante”, pero aclaró que el país no está despachando a Cuba “más petróleo del que se había enviado históricamente”.

Sheinbaum se excusó de confirmar la información del diario británico pues de momento no contaba con datos de la petrolera estatal Pemex, aunque dijo que ya los había solicitado y que hará pública esta información.

La mandataria izquierdista añadió que los envíos de crudo a Cuba han ocurrido durante “muchos años” y por “distintas razones”, algunos de ellos bajo contratos de exportación o un esquema de “ayuda humanitaria”.

El gobierno mexicano se ha negado habitualmente a publicar estos contratos petroleros, así como la manera en que La Habana le paga por el hidrocarburo.

Desde el año 2000, Cuba aseguró con Venezuela su suministro de petróleo mediante un acuerdo firmado con el entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013), a cambio del envío de médicos, maestros y otros profesionales a la nación sudamericana.

Pero la larga y profunda crisis económica de Venezuela, sumada a las sanciones comerciales de Estados Unidos, mermaron gravemente la producción petrolera nacional y con ello los envíos de crudo para la isla.

Según expertos, Venezuela llegó a enviar a la isla años atrás hasta 90.000 barriles de petróleo diarios, pero estas cifras cayeron en los últimos años a “un promedio de 30.000 a 35.000 barriles diarios”, detalla Jorge Piñón, investigador de la Universidad de Texas.

Con una economía sumamente golpeada y escasez de energéticos, Cuba, de 9,7 millones de habitantes, ha sufrido cinco apagones generales desde fines de 2024, algunos de los cuales han durado varios días. Sus habitantes padecen cortes diarios de electricidad.

Trump a la espera de la caída de Cuba

Para el presidente estadounidense Donald Trump, con la captura de Nicolás Maduro y el control del petróleo venezolano por parte de EE.UU., uno de los regímenes que empieza a peligrar es el cubano.

“Cuba parece que está lista para caer. No sé cómo ellos, si van a resistir”, expresó el mandatario republicano desde el avión presidencial cuando le preguntaron por la isla caribeña. “Toda su entrada de dinero venía de Venezuela, del petróleo venezolano. Ya no reciben nada de eso”, agregó días atrás en declaración a los medios.

Pese a que efectivamente Venezuela es un proveedor importante de crudo para Cuba, la participación de México en las importaciones del régimen castrista han tenido un incremento en los últimos años.

Según datos de la empresa Kepler Oil & Gas, en el 2025 México exportó un promedio de 12.284 barriles de petróleo por día (bpd) a la isla, siendo esto el 44 % de las importaciones totales de crudo en Cuba y aumentando para las petroleras mexicanas un 56 % en comparación al 2024.

Por otro lado, la petrolera estatal mexicana Petrex, según el reporte ante la bolsa estadounidense, envió 17.200 bpd de crudo junto con 2.000 bpd de productos petrolíferos durante los primeros nueve meses de 2025.

Esa cooperación energética entre México y Cuba ya ha recibido advertencias desde la Casa Blanca. Para el secretario de Estado, Marco Rubio, dicha alianza es una “línea roja que pone en riesgo las relaciones bilaterales”.

También, algunos congresistas republicanos han advertido que habrá “graves consecuencias para el comercio” si la administración de Claudia Sheinbaum continúa enviando petróleo a la isla, pues esto sería interpretado por Washington como un acto para socavar su política exterior.

Siga leyendo: Trump descarta que captura de Maduro sea un mensaje a México pero pide acción contra los cárteles

