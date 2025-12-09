México prohibió totalmente los vapeadores: estableció penas de hasta 8 años de cárcel por venderlos

La iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum , fue aprobada este martes con 324 votos a favor y 129 en contra y establece penas de hasta ocho años de cárcel, además de multas que pueden llegar a 226.000 pesos mexicanos (alrededor de 47 millones de pesos colombianos) para quienes adquieran o vendan vapeadores con fines de lucro.

M éxico prohibió totalmente los vapeadores y cigarrillos electrónicos en el país. La Cámara de Diputados avaló una reforma que endurece las sanciones contra quienes fabriquen, distribuyan o comercialicen estos dispositivos.

También quedó prohibida toda publicidad o propaganda para que se consuman cigarrillos electrónicos “a través de cualquier medio impreso, digital, televisivo, radial o cualquier otro medio de comunicación”.

Además, el órgano legislativo indicó “el reconocimiento del vapeo como una amenaza a la salud pública” y se implementarán políticas “orientadas a disminuir la dependencia a su uso, proteger a grupos vulnerables, y asegurar el pleno respeto del principio de precaución en la gestión de riesgos sanitarios”.

Puede leer: Alcaldía de Medellín prohibió vapeadores en colegios, jardines y universidades públicas de la ciudad

En octubre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya había advertido sobre una nueva ola “alarmante” de dependencia a la nicotina entre menores, impulsada por los cigarrillos electrónicos.

Alrededor del mundo, el cigarrillo electrónico es usado por más de 100 millones de vapeadores, de los cuales al menos 15 millones de niños de entre 13 y 15 años, principalmente en los países de altos recursos.

A veces, tales productos “son presentados como medios de reducción de riesgos, pero en realidad hacen dependientes a los niños a la nicotina más pronto y pueden comprometer décadas de progreso”, añadió.