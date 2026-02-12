x

Imágenes: La lujosa vida de la modelo colombiana acusada de lavar millones en EE. UU.

Valentina Forero Álvarez se declaró culpable ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de Georgia del delito de conspiración para lavado de dinero.

  Esta era la vida que tenía Valentina Forero Álvarez antes de ser extraditada a Estados Unidos. FOTOS: Tomadas de su Facebook
    Esta era la vida que tenía Valentina Forero Álvarez antes de ser extraditada a Estados Unidos. FOTOS: Tomadas de su Facebook
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 49 minutos
bookmark

Una modelo que fue extraditada desde Colombia en mayo de 2025 aceptó este 9 de febrero ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de Georgia, Estados Unidos, haber canalizado entre 25 y 65 millones de dólares en ese país por medio de una red internacional.

Se trata de Valentina Forero Álvarez, quien se declaró culpable del delito de conspiración para lavado de dinero y podría enfrentar una pena de prisión de más de 20 años. La colombiana, quien residía en Armenia, lideraba una red transnacional para “explotar el sistema financiero estadounidense con el fin de blanquear millones de dólares provenientes del narcotráfico”.

En contexto: Modelo colombiana admitió ante una corte en Georgia haber lavado entre 25 y 65 millones de dólares en EE. UU.

En sus operaciones, utilizaba mensajeros para movilizar el dinero en bolsas y cajas de zapatos con el objetivo de hacer depósitos en cuentas bancarias mientras estas personas se encontraban en Georgia y en al menos otros 14 estados: Michigan, Texas, Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Carolina del Sur, California, Virginia, Massachusetts, Illinois, Tennessee, Pensilvania y Arizona.

Los mensajeros estaban bajo la supervisión de Valentina, de 33 años, quien recibía la documentación y las constancias de los movimientos de los fondos, además de coordinar el trámite de visas de turista para ellos. Entre junio de 2022 y abril de 2023, cerca de 2,9 millones de dólares en efectivo fueron depositados en cuentas vinculadas al esquema en el norte de Georgia.

Los bienes incautados a Valentina Forero Álvarez

Forero tenía una lujosa vida en Armenia, Colombia, antes de su captura el 23 de noviembre de 2023, por miembros del Grupo Especial de Investigación Interagencial de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL.

Los bienes de Valentina Forero Álvarez. FOTO: Policía Nacional - Fiscalía General de la Nación
Los bienes de Valentina Forero Álvarez. FOTO: Policía Nacional - Fiscalía General de la Nación

Ella tenía seis inmuebles, tres vehículos y tres establecimientos de comercio ubicados en Armenia (Quindío), Cali, Sevilla y Jamundí (Valle del Cauca), avaluados en 7.300 millones de pesos.

Valentina también estaba a cargo de varias empresas fachada en las que se gestionaba el dinero en efectivo proveniente de la venta de drogas. Las empresas estaban a nombre de familiares- allegados y fueron identificadas como On Solutions Group LLC, Alberto Cortes Cosmetics and Perfumes Inc., Dems Holdings LLC y RYJ International Group Inc.

Los bienes de Valentina Forero Álvarez. FOTO: Policía Nacional - Fiscalía General de la Nación
Los bienes de Valentina Forero Álvarez. FOTO: Policía Nacional - Fiscalía General de la Nación

Según la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de Colombia, esta era una maniobra para “intentar ocultar y dar apariencia de legalidad a los dineros ilícitos obtenidos por la venta y distribución de sustancias estupefacientes en el exterior”.

Los bienes de Valentina Forero Álvarez. FOTO: Policía Nacional - Fiscalía General de la Nación
Los bienes de Valentina Forero Álvarez. FOTO: Policía Nacional - Fiscalía General de la Nación

Valentina Forero Álvarez permanece bajo custodia federal y será sentenciada este 20 de mayo de 2026 por el juez federal Steven D. Grimberg, en el Distrito Norte de Georgia.

Siga leyendo: Duro golpe a red de estafas digitales en cinco municipios de Antioquia: incautaron más de mil millones de pesos en efectivo

