Imágenes: La lujosa vida de la modelo colombiana acusada de lavar millones en EE. UU.

Una modelo que fue extraditada desde Colombia en mayo de 2025 aceptó este 9 de febrero ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de Georgia, Estados Unidos, haber canalizado entre 25 y 65 millones de dólares en ese país por medio de una red internacional.

Se trata de Valentina Forero Álvarez, quien se declaró culpable del delito de conspiración para lavado de dinero y podría enfrentar una pena de prisión de más de 20 años. La colombiana, quien residía en Armenia, lideraba una red transnacional para “explotar el sistema financiero estadounidense con el fin de blanquear millones de dólares provenientes del narcotráfico”.

En contexto: Modelo colombiana admitió ante una corte en Georgia haber lavado entre 25 y 65 millones de dólares en EE. UU.

En sus operaciones, utilizaba mensajeros para movilizar el dinero en bolsas y cajas de zapatos con el objetivo de hacer depósitos en cuentas bancarias mientras estas personas se encontraban en Georgia y en al menos otros 14 estados: Michigan, Texas, Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Carolina del Sur, California, Virginia, Massachusetts, Illinois, Tennessee, Pensilvania y Arizona.

Los mensajeros estaban bajo la supervisión de Valentina, de 33 años, quien recibía la documentación y las constancias de los movimientos de los fondos, además de coordinar el trámite de visas de turista para ellos. Entre junio de 2022 y abril de 2023, cerca de 2,9 millones de dólares en efectivo fueron depositados en cuentas vinculadas al esquema en el norte de Georgia.