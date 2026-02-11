Modelo colombiana admitió ante una corte en Georgia haber lavado entre 25 y 65 millones de dólares en EE. UU.

Valentina Forero Álvarez, de 33 años, es una modelo colombiana que aceptó ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de Georgia, Estados Unidos, haber canalizado entre 25 y 65 millones de dólares en ese país en conspiración con una red internacional. En la audiencia del 9 de febrero de 2026 se declaró culpable del delito de conspiración para lavar dinero, tras haber sido extraditada desde Colombia en mayo de 2025.
La captura de Forero ocurrió en Armenia (Quindío) el 23 de noviembre de 2023, cuando miembros del Grupo Especial de Investigación Interagencial de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL llegaron hasta el establecimiento donde se encontraba, luego de una investigación que determinó que ella coordinaba operaciones desde Colombia con una red internacional.
