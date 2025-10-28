Murió empleado del London Bagel Museum tras trabajar 80 horas a la semana en Corea del Sur

Un hombre entre los 20 y 26 años, que trabajaba en London Bagel Museum, una de las cadenas de panaderías más reconocidas de Corea del Sur, murió tras haber trabajado casi 80 horas semanales, según denunció el Partido de la Justicia, una colectividad progresista minoritaria. El joven había ingresado a la empresa en mayo de 2024 y llevaba 14 meses vinculado cuando se produjo su muerte. De acuerdo con el comunicado del partido, el trabajador había llegado al establecimiento a las 9:00 a. m. y se retiró cerca de la medianoche el día previo a su fallecimiento. Cinco días antes, habría cumplido una jornada de 21 horas continuas.

“El trabajo crónico y agudo en exceso podría haber conducido a su muerte”, señaló la organización en un comunicado. También indicó que el contrato laboral del empleado contemplaba 14 horas extras por semana, lo que superaría el límite legal establecido en Corea del Sur, donde la jornada laboral máxima permitida es de 52 horas semanales (40 regulares y hasta 12 adicionales). El Partido de la Justicia informó que la familia del fallecido solicitó que el caso sea reconocido oficialmente como una muerte relacionada con el trabajo, pero la empresa se ha negado a entregar los registros de jornada argumentando que “los datos verificados por la compañía difieren de las afirmaciones de la familia”.

London Bagel Museum abrió su primera sede en el barrio de Anguk-dong, en el centro de Seúl, en septiembre de 2021, y actualmente cuenta con siete tiendas en todo el país. En julio, el fondo de capital privado JKL Partners adquirió la compañía por más de 200.000 millones de wones (unos 140 millones de dólares). Tras la polémica, la empresa publicó un comunicado en redes sociales en el que ofreció disculpas a la familia del trabajador y a sus clientes.