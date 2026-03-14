Fajos, listados y celulares: así se movieron en campañas y votos más de $3.800 millones

Las escenas empezaron a repetirse como una secuencia que alguien hubiera copiado y pegado a lo largo del país. Una casa en el centro de una ciudad. Un carro detenido en una carretera secundaria. Una vivienda en un barrio popular donde investigadores de civil apenas levantaban miradas rápidas desde las puertas. Sobre mesas de plástico, dentro de morrales o en maletas negras aparecían fajos de billetes recién contados.
El dinero estaba ordenado con cuidado: paquetes más pequeños, amarrados con ligas, listos para salir de nuevo a la calle. El efectivo casi nunca estaba solo. Junto a los billetes había listas impresas y cuadernos con anotaciones hechas a toda prisa: nombres, números de cédula, teléfonos celulares. También volantes de campaña.
Esas escenas salieron a la luz en el sinfín de denuncias a través de redes sociales hechas por políticos, ciudadanos, ministros y hasta el presidente Gustavo Petro en la red social X, que habló de un presunto caso de corrupción electoral en Córdoba, donde se contaría con una grabación en la que, supuestamente, el registrador departamental habría sido sorprendido negociando o pactando la entrega de dinero a cambio de votos.
La denuncia, hecha inicialmente por el ministro Armando Benedetti, fue replicada por el jefe de Estado, quien insistió en que la grabación evidenciaría una negociación de alrededor de 100 millones de pesos por un paquete aproximado de 1.000 votos, lo que constituiría una grave irregularidad electoral.
Sin embargo, horas después surgieron versiones contrarias a la versión inicial de la denuncia. La entonces candidata al Senado por el Frente Amplio, Ana Cristina Muñoz, y quien espera el escrutinio final para definir su candidatura, afirmó que la persona involucrada no sería el registrador del departamento, sino un funcionario de menor rango de la entidad.
Según relató, hace aproximadamente dos semanas recibió una llamada de alguien que se presentó como líder campesino, quien posteriormente le ofreció garantizarle 1.000 votos a cambio de 100 millones de pesos. Por su parte, el registrador nacional Hernán Penagos señaló que hasta el momento no han recibido información oficial ni pruebas que respalden la denuncia hecha por el Gobierno.