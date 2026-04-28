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Empresa afectada por gran incendio en Itagüí es la que diseñó bicicleta de Mariana Pajón

La compañía HA Bicicletas está detrás de la prestigiosa marca GW y es uno de los pesos pesados en el mercado de las bicicletas en el país. Todavía no se conocen las pérdidas materiales que dejó el incendio.

  • El incendio afectó una bodega de la empresa HA Bicicletas, una de las más importantes de su sector en el país. FOTOS: Manuel Saldarriaga y Jaime Pérez
    El incendio afectó una bodega de la empresa HA Bicicletas, una de las más importantes de su sector en el país. FOTOS: Manuel Saldarriaga y Jaime Pérez
El Colombiano
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hace 41 minutos
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El gigantesco incendio que ya completó 24 horas en una bodega de Itagüí, que este martes continuaban liquidando los bomberos, afectó una de las instalaciones de una compañía de bicicletas con una historia de éxito.

La empresa, identificada como HA Bicicletas, es la firma detrás de la prestigiosa marca GW y es una de las empresas más importantes del país en su ramo.

En contexto: Techo colapsó y aún hay reductos: así avanza atención de gran incendio en Itagüí tras más de 18 horas

Su origen se remonta a 1958, cuando su fundador, Hernán Aristizábal, empezó a traer repuestos y llantas para bicicletas desde Checoslovaquia, siendo todavía un estudiante de Contaduría.

Pese a que el negocio iba por buen camino, en 1963 Aristizábal tuvo su primer gran problema, cuando en ese año el Gobierno Nacional decidió prohibir las importaciones para hacerle frente a una crisis cambiaria.

Para no tener que cerrar su empresa, Aristizábal decidió empezar a fabricar los artefactos por cuenta propia sin que perdieran la calidad y fue así como la compañía se consolidó.

La compañía, que se bautizó inicialmente como Bicicletas Arbar, escaló de la fabricación de partes de bicicletas a marcos, hasta producir marcos de la más alta calidad y ropa deportiva especializada.

Lea también: GW: de importador de llantas a fabricante de bicicletas

La marca GW apareció a mediados de la década de 1990 y en 2004 se lanzó al mercado la primera bicicleta completamente fabricada por la empresa.

De esta manera, la compañía no solo se terminó posicionando como una de las alternativas de más altos estándares para las diferentes disciplinas del ciclismo, como MTB, BMX, ruta y urbano, sino que cubrió una amplia gama de opciones que incluyen a los niños.

La propuesta de la empresa es la de ofrecer productos de la misma calidad que los fabricantes internacionales, pero a un precio acorde al mercado colombiano. Para 2022, se estimaba que la firma tenía cerca de 530 empleados.

De acuerdo con datos de la Dian, para 2025 HA Bicicletas fue uno de los principales importadores de bicicletas en 2025, con compras por 36 millones de dólares, lo que equivale a casi la mitad del volumen importado en ese segmento en el país para aquel entonces.

Más allá de esas cifras, la empresa ha sido reconocida sobre todo por sus altos estándares, trabajando incluso en equipo con atletas como Mariana Pajón para diseñar marcos especialmente pensados para estas competencias de alto rendimiento. En dichos trabajos, la empresa también se ha articulado con instituciones como la Universidad Pontificia Bolivariana.

Luego de varios años de trabajo, GW fue la marca fabricante de la bicicleta que utilizó la atleta colombiana en los Juegos Olímpicos de Londres, en la que ganó la medalla de oro.

Siga leyendo: Fotos y videos | Impresionantes imágenes del voraz incendio en una bodega en Itagüí

La empresa también fabricó el vehículo que usó el ciclista Carlos Ramírez, con el que obtuvo un bronce en los juegos olímpicos de Río 2016.

Incendio está controlado en un 95%, pero el techo colapsó y falta liquidarlo

Hasta el mediodía de este martes, los últimos reportes de las autoridades daban cuenta de que el incendio en la bodega de HA Bicicletas, ubicada en la zona de la antigua fábrica de Coltejer en Itagüí, ya había sido controlado en un 95%, pero aún permanecían activos algunos focos.

Si bien los bomberos señalaron que el riesgo de que las llamas se expandieran a otros lugares ya se había eliminado, la liquidación completa del incendio aún no se había alcanzado sobre todo por culpa del colapso del techo de la estructura, que dificultaba a los socorristas acceder a algunos lugares.

La atención de la situación también se ha complejizado porque en la bodega afectada hay múltiples llantas y elementos de madera y cartón, altamente inflamables.

EL COLOMBIANO intentó ponerse en contacto con HA Bicicletas por diferentes medios para conocer su balance de la emergencia, pero hasta el momento de la publicación de este artículo no había sido posible.

Entre tanto, las autoridades señalaron que hasta no controlarse por completo la conflagración, al lugar no podrían entrar los bomberos a hacer una evaluación completa de los daños e investigar las causas del incendio, que todavía se desconocen.

Por fortuna, desde el mediodía del pasado lunes no se han reportado personas lesionadas o fallecidas durante el incendio.

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