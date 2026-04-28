UniSucre canceló contrato a 430 docentes: ¿Incluyó a los que ganaban hasta $90 millones?

La situación en la Universidad de Sucre volvió a poner sobre la mesa una discusión que lleva tiempo generando controversia: los altos ingresos de algunos docentes en instituciones públicas. El tema cobró fuerza tras conocerse que varios profesores alcanzaron salarios superiores a los 90 millones de pesos mensuales, en medio de dificultades financieras que enfrentan muchas universidades estatales.
En paralelo al escándalo, la rectoría decidió declarar en vacancia a los profesores vinculados por hora cátedra y el Gobierno publicó un proyecto de decreto que busca ponerle fin a los presuntos carteles de puntos que permiten que algunos docentes tengan sueldos tan exorbitantes.