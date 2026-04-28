UniSucre canceló contrato a 430 docentes: ¿Incluyó a los que ganaban hasta $90 millones?

La situación en la Universidad de Sucre volvió a poner sobre la mesa una discusión que lleva tiempo generando controversia: los altos ingresos de algunos docentes en instituciones públicas. El tema cobró fuerza tras conocerse que varios profesores alcanzaron salarios superiores a los 90 millones de pesos mensuales, en medio de dificultades financieras que enfrentan muchas universidades estatales. En paralelo al escándalo, la rectoría decidió declarar en vacancia a los profesores vinculados por hora cátedra y el Gobierno publicó un proyecto de decreto que busca ponerle fin a los presuntos carteles de puntos que permiten que algunos docentes tengan sueldos tan exorbitantes.

Unisucre desvincula a 430 docentes por escándalo de salarios

La medida afecta a cerca de 430 docentes y se produce como consecuencia directa del cese de actividades impulsado por los estudiantes, quienes exigen respuestas frente al llamado “cartel de los puntos”, mecanismo que habría permitido a un grupo reducido de profesores de planta incrementar significativamente sus ingresos. Desde la administración universitaria se explicó que la vinculación de estos docentes depende de la existencia de clases en curso. En ese sentido, la rectoría advirtió en un comunicado que: “la continuidad de dichas vinculaciones se encuentra condicionada a la existencia de carga académica efectiva y a la prestación real del servicio educativo”, lo que implica que, ante la suspensión de actividades, se pierde la necesidad del servicio y se interrumpen los contratos.

La decisión generó molestia entre los profesores afectados. Algunos consideran injusto asumir las consecuencias de una situación en la que no tienen participación directa. Uno de ellos expresó su inconformidad al señalar: “Quienes crean el caos están sabroso, sí o sí les pagan su salario, mientras que aquellos que nada tenemos que ver con tal escándalo somos lo que pagamos las consecuencias, ¿es justo?”, dijo uno de los profesores bajo reserva a El Tiempo.

El proyecto de decreto que busca frenar salarios extrañamente altos en la educación pública

El problema con presuntos carteles de puntos se conocía desde hace años. En 2024, el ministro de Educación, Andrés Rojas, dijo: “Hay profesores y profesoras que se ganan 60, 70 y 80 millones de pesos porque publican hasta 12, 14, 15 publicaciones de investigación al año. Yo me pregunto, qué capacidad de producción intelectual, mis respetos”. Actualmente, el Gobierno trabaja en un proyecto de decreto que busca establecer límites a estos ingresos. Entre las propuestas está fijar un máximo de puntos por nivel en el escalafón, impedir que un docente gane más que el rector de su universidad y establecer techos ligados a los salarios de autoridades como el presidente, gobernadores o alcaldes, según el tipo de institución. Es importante mencionar que quienes ya alcanzaron sueldos de $90 millones no tendrán una rebaja en el mismo, pues se considera un derecho adquirido y no puede haber un retroceso en ese sentido. La iniciativa ha generado rechazo en sectores del profesorado, que consideran que la medida podría afectar derechos laborales. En contexto: 5 claves de escándalo en U. de Sucre: algunos profesores ganan hasta $93 millones al mes En un pronunciamiento conjunto, varios sindicatos expresaron: “Manifestamos nuestro rechazo a cualquier intento del Gobierno Nacional de promover (...) un proyecto de decreto que modifique o fije topes salariales (...) sin una discusión amplia, seria y democrática”. Además, advierten que este tipo de reformas puede reforzar una percepción equivocada sobre el conjunto de docentes. Según su postura, “Se alimenta así la falacia de los ‘salarios astronómicos’”, ignorando que muchos profesores enfrentan condiciones de inestabilidad y precariedad laboral. Continúe leyendo: ¿Cuáles son las mejores carreras y facultades universitarias de Colombia? Revise si está la suya en el prestigioso listado de QS

Bloque de preguntas y respuestas: