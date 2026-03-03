De los preparativos de su boda al centro de detención: el drama de la deportista colombiana Nicolth Hernández capturada por ICE

Nicolth Hernández Lucero, una joven colombiana de 24 años destacada en el ámbito de la lucha libre profesional, se encuentra actualmente en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida.

La deportista colombiana fue arrestada mientras conducía el vehículo de su padre de regreso a casa. En ese momento, mantenía una llamada telefónica con su esposo, Noah Lazega, quien decidió grabar la interacción al percatarse de la presencia de agentes federales.

En el audio conocido por medios estadounidenses se escucha a Nicolth preguntar reiteradamente el motivo de su detención, a lo que los oficiales respondieron indicando que estaban en la zona “revisando matrículas” y que el operativo originalmente se dirigía al propietario del automóvil, su progenitor. Al no encontrarlo en el lugar, procedieron a llevarse a la joven en custodia.

Pese a esa detención por las autoridades migratorias, Hernández cuenta con una trayectoria de cumplimiento legal en el país. Llegó a Estados Unidos a los 15 años junto a sus padres y su hermana gemela, amparada bajo una solicitud de asilo político que le otorgó permisos de trabajo válidos.

Además de su carrera deportiva como luchadora independiente entrenada por la leyenda Gangrel, Nicolth trabaja como técnica quirúrgica en un hospital local y no posee antecedentes penales.