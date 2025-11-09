Tragedia: una niña colombiana de tres años murió en el mar de Panamá

Panamá ha sido paso obligado de miles de migrantes que desde Colombia, Venezuela y otros países del sur viajaban antes hacia Estados Unidos, pero desde enero, cuando asumió el mandatario Donald Trump, la travesía es de regreso, desde Norteamérica hacia el sur.

Siga leyendo: Dos policías fueron asesinados en un corregimiento de Betulia, Antioquia

Un comunicado del gobierno panameño indicó que una niña de tres años, de nacionalidad colombiana, “perdió la vida” cuando una embarcación pesquera “sufrió un naufragio mientras transportaba 18 adultos migrantes y 3 menores de edad”.

El texto precisó que la embarcación operada por un colombiano no autorizado por la autoridad marítima naufragó en la zona de Miramar, corregimiento de Santa Isabel, provincia de Colón, norte del país, tras zarpar de un muelle irregular.

Lea aquí: Al menos cinco soldados fueron secuestrados en Tame, Arauca

Personal de una nave privada auxilió de inmediato a los náufragos y después unidades del Servicio Nacional Naval reforzaron las labores de rescate y atención médica, según el informe.

La autoridad marítima y el Servicio Nacional Naval se coordinan, precisó el comunicado, para “esclarecer las circunstancias” del naufragio.