Dos policías fueron asesinados en un corregimiento de Betulia, Antioquia

Según información conocida por EL COLOMBIANO, dos policías fueron asesinados sobre las 11:40 de la mañana de este 9 de noviembre en el corregimiento Altamira, del municipio de Betulia. Las víctimas respondían a los nombres de Wilmer Ovidio Gallego Sepúlveda, de 39 años, y Edwin Danilo Chamorro Bastidas, de 32 años.

En el comunicado de prensa que emitió la Policía Nacional, seccional Antioquia, respecto al hecho se informó que la Gobernación de Antioquia “ofreció una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que conduzca a la ubicación y judicialización de los responsables”. Aunque no hay certeza de la autoría de los asesinatos, se informó que en la zona de los acontecimientos operan el Clan del Golfo y una comisión de Frente 34 de las disidencias de las Farc.