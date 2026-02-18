Audiencia de Maduro en EE. UU. fue reprogramada, ¿para cuándo quedó fijada?

La justicia estadounidense postergó la segunda audiencia del derrocado presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una corte federal de Nueva York, en Estados Unidos.
El motivo de esta solicitud de aplazamiento, presentada con el consentimiento de la defensa del expresidente y concedida por el juez encargado del caso, es que la fiscalía alega “problemas de planificación y logística”, sin especificar más detalles. Por tal motivo, la audiencia pasó del 17 al 26 de marzo de 2026 y será a las 11:00 a. m. (hora de Nueva York).