Justicia argentina pidió a EE. UU. la extradición de Nicolás Maduro

La justicia argentina solicitó a Estados Unidos la extradición de Nicolás Maduro para ser indagado en una causa por crímenes de lesa humanidad, según una resolución judicial emitida el miércoles a la que accedió la AFP.
Maduro fue depuesto durante una incursión militar de Estados Unidos en Caracas el 3 de enero. Desde entonces está preso en Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico.
Un juez argentino libró el miércoles un “exhorto internacional a los Estados Unidos de América, a efectos de solicitar la extradición de Nicolás Maduro Moros” para ser indagado en el marco de una investigación por crímenes de lesa humanidad bajo el principio de “jurisdicción universal”.