Justicia argentina pidió a EE. UU. la extradición de Nicolás Maduro

La justicia argentina solicitó a Estados Unidos la extradición de Nicolás Maduro para ser indagado en una causa por crímenes de lesa humanidad, según una resolución judicial emitida el miércoles a la que accedió la AFP. Maduro fue depuesto durante una incursión militar de Estados Unidos en Caracas el 3 de enero. Desde entonces está preso en Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico. Un juez argentino libró el miércoles un “exhorto internacional a los Estados Unidos de América, a efectos de solicitar la extradición de Nicolás Maduro Moros” para ser indagado en el marco de una investigación por crímenes de lesa humanidad bajo el principio de “jurisdicción universal”.

Lea también: Llegan a Venezuela los primeros 500 millones de dólares de ganancias petroleras tras acuerdo bilateral con EE. UU. En 2024, la justicia argentina había solicitado la captura internacional de Nicolás Maduro en esta causa, derivada de dos denuncias realizadas por la Fundación de George y Amal Clooney (CFJ, en inglés) y, separadamente, el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD). En 2023, las dos organizaciones denunciaron al gobierno de Venezuela por violaciones a los derechos humanos ante la justicia argentina, citando el principio de jurisdicción universal. Ambas querellas fueron luego unificadas en una sola causa. El abogado Tomás Farini Duggan, integrante del FADD y querellante en la causa, explicó a la AFP que la resolución de este miércoles responde a que “si un imputado es detenido en otro país, el juez argentino que pidió la captura tiene que pedir la extradición. Esto es causa-efecto”. Farini Duggan dijo que si Estados Unidos no accede a la extradición, pedirán que Maduro sea indagado por esta causa en el país norteamericano, para que el proceso “pueda pasar a juicio oral, aunque Maduro no esté detenido formalmente en Argentina”. “En ese caso, supongo que deberían viajar el juez y el fiscal, y nosotros como querellantes podemos pedir presentar pliegos de preguntas”, explicó. El abogado dijo que no hay un plazo establecido para la respuesta de parte de Estados Unidos, ya que el pedido de extradición debe pasar primero por la Cancillería de ambos países antes de llegar al juez del Distrito Sur de Nueva York que lleva adelante el proceso contra Maduro.

Jurisdicción universal

La justicia argentina determinó en 2024 la existencia de “un plan sistemático de represión, desaparición forzada de personas, tortura, homicidios y persecución contra una porción de la población civil” en Venezuela desde 2014 y libró órdenes de detención para indagar a Maduro y a su ministro del Interior y número dos del chavismo, Diosdado Cabello.

La justicia argentina ha aplicado la jurisdicción universal en otras ocasiones. En 2021 abrió una investigación sobre las acusaciones de crímenes por parte de militares birmanos contra la minoría musulmana y, en 2022, inició una investigación penal contra el presidente nicaragüense, Daniel Ortega.

Nicolás Maduro a manos de las autoridades estadounidenses. FOTO: AFP