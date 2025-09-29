ONU vuelve a sancionar a Irán por armas nucleares

Irán calificó de “injustificable” el restablecimiento de las sanciones de la ONU por su programa nuclear, después del fracaso de las negociaciones con las potencias occidentales, y llamó a los demás países a no aplicar estas medidas que pueden lastrar duramente a su economía. Las medidas incluyen un embargo de armas y un congelamiento de activos y actividades bancarias de empresas y particulares vinculados a los programas nuclear y balístico de Irán y la entrada en vigor ya hizo que se descalabrara la moneda local. Le puede interesar: Irán suspendió su cooperación con la agencia de energía atómica de la ONU, ¿qué implicaciones tiene? La ONU llama a todos los países miembros a aplicar estas medidas, recogidas en resoluciones previas. Pero la implementación práctica depende de cada país, y no está claro cómo reaccionará China, que compra importantes cantidades de petróleo iraní. Rusia ya avisó de que no aplicará estas sanciones que, al igual que China, considera ilegales. El viernes, ambas potencias intentaron in extremis retrasar el plazo, sin éxito. Las restricciones, que volvieron a entrar en vigor este domingo obedecen a una cláusula del acuerdo internacional de 2015 para acotar el programa nuclear iraní a fines civiles. Irán sostiene que sus actividades nucleares no tienen un objetivo militar y la Cancillería iraní tildó la reactivación de las sanciones de “injustificable”, asegurando que carece de sustento legal.

Estas sanciones son un duro golpe para la economía iraní, y este domingo la moneda local, el rial, se hundió a un mínimo sin precedentes frente al dólar, según varios sitios web de divisas. Reacciones de la gente “Nos vamos a la ruina. La gente común y corriente ya no podrá vivir como hoy en día”, lamentó Nasim Company, una investigadora de 56 años que vive en Teherán. Mehrshad, un estudiante de 19 años, teme que Irán quede “económica y políticamente aislado”. Reino Unido, Francia y Alemania activaron en agosto este mecanismo denominado “snapback”, para restablecer en un plazo de 30 días las sanciones, ya que consideran que Teherán no hizo “gestos concretos” para explicar la naturaleza de su programa nuclear. También habían puesto como condición para evitar las sanciones reanudar las negociaciones con Estados Unidos, dar acceso a los inspectores de la agencia de ONU a instalaciones nucleares e iniciar un proceso para garantizar la seguridad de las reservas de uranio enriquecido. El programa nuclear iraní crispa desde hace tiempo las relaciones de Teherán con las potencias occidentales, que junto a Israel, acusan a la República Islámica de querer desarrollar armas atómicas.

En junio, durante un conflicto de 12 días, el ejército israelí atacó numerosos objetivos vinculados al programa nuclear y balístico de Irán, una campaña a la que se sumó Estados Unidos, bombardeando el 22 de junio las centrales de Fordo, Natanz e Isfahán. Esta ofensiva israelí desbarató las negociaciones indirectas que estaban en curso entre Irán y Estados Unidos. Israel declaró que el restablecimiento de las sanciones es “un avance importante en respuesta a las continuas violaciones de Irán”. “El objetivo es claro: impedir que Irán se dote de armas nucleares”, agregó el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí. Irán rechaza negociaciones El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, dijo el sábado que “la diplomacia sigue siendo una opción”. Y este domingo, la jefa de la política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, insistió en que si bien el bloque de los 27 aplicará las sanciones, esto no implica “el fin de la diplomacia con Irán”.