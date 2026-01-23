Elon Musk advierte en Davos: “la IA podría superar a la humanidad en cinco años”

En el Foro Económico Mundial que se realiza esta semana en Davos (Suiza), el empresario Elon Musk lanzó una serie de predicciones audaces sobre el futuro de la inteligencia artificial (IA), la robótica y la economía global, insistiendo en que los avances tecnológicos podrían transformar la sociedad en pocos años y generar una abundancia sin precedentes.
Musk, fundador de Tesla, SpaceX y xAI, aseguró que el ritmo de desarrollo de la IA es tan acelerado que podría ser más inteligente que cualquier ser humano a finales de este año o, como mucho, a finales del próximo, y que en cinco años podría alcanzar una inteligencia superior a la de toda la humanidad combinada.
Le puede interesar: La organización colombiana Movilizatorio hace historia en Davos 2026: recibió premio a la innovación social
“Creo que podemos tener IA más inteligente que cualquier humano para fines de este año, y diría que no más tarde de fines del próximo”, dijo Musk durante una conversación con Laurence D. Fink, director ejecutivo de BlackRock, en el marco del encuentro de líderes empresariales y políticos más influyente del mundo.