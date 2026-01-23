Elon Musk advierte en Davos: “la IA podría superar a la humanidad en cinco años”

En el Foro Económico Mundial que se realiza esta semana en Davos (Suiza), el empresario Elon Musk lanzó una serie de predicciones audaces sobre el futuro de la inteligencia artificial (IA), la robótica y la economía global, insistiendo en que los avances tecnológicos podrían transformar la sociedad en pocos años y generar una abundancia sin precedentes. Musk, fundador de Tesla, SpaceX y xAI, aseguró que el ritmo de desarrollo de la IA es tan acelerado que podría ser más inteligente que cualquier ser humano a finales de este año o, como mucho, a finales del próximo, y que en cinco años podría alcanzar una inteligencia superior a la de toda la humanidad combinada. Le puede interesar: La organización colombiana Movilizatorio hace historia en Davos 2026: recibió premio a la innovación social “Creo que podemos tener IA más inteligente que cualquier humano para fines de este año, y diría que no más tarde de fines del próximo”, dijo Musk durante una conversación con Laurence D. Fink, director ejecutivo de BlackRock, en el marco del encuentro de líderes empresariales y políticos más influyente del mundo.

Una economía impulsada por IA y robots

Musk proyectó un escenario futurista en el que la IA y los robots humanoides no solo transforman industrias, sino que redefinen la forma en que se satisfacen las necesidades humanas básicas. Según el visionario empresario, la combinación de IA ubicua —“prácticamente gratuita o casi gratuita”— y una robótica extendida a gran escala podría desencadenar una explosión económica global sin precedentes. En su visión, el crecimiento de la producción no estaría limitado por la escasez de recursos o mano de obra humana, sino por la productividad multiplicada por la cantidad de robots. “En un escenario positivo, los robots producirán tantos bienes y servicios que podrán saturar todas las necesidades humanas”, afirmó Musk, quien describió un futuro en el que “no podrás ni pensar en algo que pedirle a un robot”.

El CEO de Tesla espera que, con estos avances, los robots superen en número a las personas y se vuelvan omnipresentes: en fábricas, oficinas e incluso hogares. La automatización, dijo, podría ofrecer soluciones para actividades tan diversas como tareas domésticas o cuidado de personas mayores, reduciendo ostensiblemente la necesidad de trabajo humano tradicional.

Optimus y la robotización del trabajo

En su intervención, Musk también habló de los robots humanoides Optimus desarrollados por Tesla. Según el empresario, estos robots, que ya realizan tareas sencillas en fábricas, progresarán rápidamente hacia funciones más complejas y podrían estar disponibles comercialmente para el público en un futuro cercano. “Tengo la expectativa de que hacia fines del próximo año estaremos vendiendo robots humanoides al público, cuando el nivel de fiabilidad y seguridad sea muy alto y la gama de funcionalidades sea amplia”, afirmó Musk. Sin embargo, hay cierta variación en las declaraciones recientes de la compañía y de observadores técnicos: algunas informaciones indican que Tesla proyecta iniciar la comercialización de Optimus para finales de 2027.



Un futuro donde la energía podría ser el nuevo cuello de botella

Musk no eludió discutir los desafíos técnicos que vienen con esta visión de IA y robótica masiva. Señaló que la energía eléctrica podría convertirse en el principal obstáculo para el crecimiento de la IA, dado que la expansión de los sistemas de IA de alta capacidad depende de enormes cantidades de electricidad para alimentar centros de datos y chips de cómputo. A modo de respuesta, Musk destacó la importancia de fuentes de energía sostenibles y abundantes, incluyendo la energía solar, citando ejemplos de expansión masiva de infraestructura en países como China.

Más allá de IA y robots, Musk abordó otros temas futuristas. Uno de los más llamativos fue su comentario sobre la longevidad humana. Según él, el “problema del envejecimiento” es en gran medida abordable una vez que se entiendan sus causas fundamentales. “Cuando comprendamos las causas del envejecimiento, nos resultará increíblemente obvio cómo abordarlo”, dijo, aunque advirtió que “detener el envejecimiento no es necesariamente algo bueno” y que podría generar estancamiento social si no se gestiona correctamente.



Humor y provocaciones en un foro global

En un momento más ligero de su intervención, Musk bromeó sobre la idea de un “Consejo de Paz de Gaza”, jugando con las similitudes entre las palabras “paz” y “pedazo”, y mencionó regiones geográficas como Groenlandia y Venezuela para subrayar con humor la complejidad de los asuntos globales que están siendo tendencia en estos momentos. Aunque su tono a veces fue relajado, el mensaje central de Musk fue serio: la IA y la robótica avanzan con tal velocidad que desafían las expectativas tradicionales sobre el ritmo del progreso tecnológico.

