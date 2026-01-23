¿Envió plata por error en Nequi? Así funciona la opción para recuperarla

El problema es que la velocidad de las transacciones deja poco margen para corregir y muchas personas se equivocan al enviar su plata a un número errado. Ante esa situación recurrente, Nequi incorporó una serie de funciones pensadas para ayudar a los usuarios a gestionar ese error.

Enviar dinero hoy está al alcance de cualquier bolsillo. Con la popularidad de apps y billeteras digitales, basta con escribir un número, digitar un valor y confirmar la transacción . Esa facilidad convirtió al celular en una cartera permanente, pero también multiplicó los errores.

El primer “salvavidas” aparece antes de enviar la plata. En la pantalla de confirmación, la aplicación muestra las iniciales del nombre del destinatario asociado al número. Esa verificación permite detectar inconsistencias y cancelar la operación antes de que el dinero salga de la cuenta.

La recomendación es simple: detenerse unos segundos y revisar esas iniciales. En muchos casos, esa pausa evita que el error ocurra.

Si el dinero ya fue enviado, la app habilitó una ruta directa desde el historial de movimientos. Al ingresar a la transacción equivocada, el usuario puede usar la función “Pedir Plata”, que queda asociada específicamente a ese envío. Desde allí se envía una solicitud formal de devolución al receptor, con un mensaje explicando lo ocurrido.

Esta opción evita llamadas, mensajes informales o contactos por fuera de la plataforma. Todo queda registrado dentro de la app y vinculado al movimiento original, lo que facilita el seguimiento.

Cuando esa solicitud no tiene respuesta, el proceso no se cierra ahí. A través de los canales oficiales de atención, Nequi activa un acompañamiento adicional.

En ese punto, un equipo especializado inicia una gestión de intermediación y contacta al receptor para explicarle la situación y solicitar la devolución del dinero.

Durante ese proceso, la plataforma recuerda que quedarse con dinero recibido por error puede tener consecuencias legales. La retención de recursos ajenos puede constituir el delito de “aprovechamiento de error ajeno”, contemplado en el Artículo 252 del Código Penal colombiano, que establece sanciones para quien se beneficie de un error que no le pertenece.

Sin embargo, Nequi aclara que el resultado final depende de la voluntad del receptor. Las transferencias entre usuarios no se revierten de forma automática, por lo que el valor real de estas herramientas está en la prevención.

Los envíos equivocados también se convirtieron en una puerta para nuevas estafas. Hay casos en los que terceros aprovechan estos errores para triangular dineros, exigir pagos a cambio de la devolución o extorsionar al usuario afectado.

Por eso, la recomendación desde Nequi es usar únicamente las funciones internas de la app, no negociar por fuera y conservar el registro de cada paso.