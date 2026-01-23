¿Envió plata por error en Nequi? Así funciona la opción para recuperarla

Enviar dinero hoy está al alcance de cualquier bolsillo. Con la popularidad de apps y billeteras digitales, basta con escribir un número, digitar un valor y confirmar la transacción. Esa facilidad convirtió al celular en una cartera permanente, pero también multiplicó los errores.
El problema es que la velocidad de las transacciones deja poco margen para corregir y muchas personas se equivocan al enviar su plata a un número errado. Ante esa situación recurrente, Nequi incorporó una serie de funciones pensadas para ayudar a los usuarios a gestionar ese error.